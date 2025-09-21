Οι εμπορικοί σύλλογοι «απουσιάζουν» (μέχρι στιγμής) από την υποδοχή των φοιτητών

Το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους Δήμους της περιοχής πλησιάζει…

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου έχει ήδη ανακοινωθεί. Παράλληλα στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ έχει αναρτηθεί η λίστα με τα καταστήματα που στο πλαίσιο του Φεστιβάλ προσφέρουν στους νέους φοιτητές σημαντικές εκπτώσεις και προνόμια που θα κάνουν πιο εύκολη την έναρξη της φοιτητικής τους ζωής.

Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας και ο Σύλλογος Καταστημαρχών Αχαΐας. Μέχρι στιγμής 164 εμπορικά καταστήματα της Πάτρας και 45 από τον κλάδο της εστίασης συμμετέχουν, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατόχους φοιτητικού πάσο να επωφεληθούν από ειδικές τιμές και προσφορές.

Από την Αιτωλοακαρνανία μέχρι στιγμής μόνο ο τοπικός Σύλλογος της Εστίασης έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία αυτή και αναμένεται να αναρτηθεί εντός των ημερών και οι αντίστοιχη λίστα των καταστημάτων. Μέχρι στιγμής -και τονίζουμε το μέχρι στιγμής- γιατί ελπίζουμε να αλλάζει, οι εμπορικοί σύλλογοι στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι απουσιάζουν από την πρωτοβουλία αυτή. Και στο Αγρίνιο που έχουμε δύο συλλόγους να εκπροσωπούν τον εμπορικό κόσμο, απουσιάζουν και οι δύο… Κατά τα άλλα διαμαρτυρόμαστε που δεν πέφτει «ξένο χρήμα» στο Αγρίνιο ή που δεν καταφέραμε να γίνουμε μια μικρή έστω πανεπιστημιούπολη… Και το ενδιαφέρον είναι ότι έστω και σε μικρό βαθμό και με πολύ αργό ρυθμό χρόνο με το χρόνο ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται. Φέτος για πρώτη φορά το ποσοστό των κενών θέσεων στα Τμήματα της Γεωπονικής σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι έπεσε κάτω από το 50%. Αλλά αυτό δεν αρκεί για να «συγκινήσει» τους εμπόρους της περιοχής.

