Οι Έλληνες εμπιστεύονται περισσότερο «κάποιον χωρίς πρόσωπο» στις δημοσκοπήσεις

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Έλληνες εμπιστεύονται περισσότερο τον «κανένα» παρά τους πολιτικούς αρχηγούς.

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ωστόσο οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι προς τα τέλη Σεπτεμβρίου θα υπάρχει μια πιο «ασφαλής εικόνα» για το κατά πόσο έχει μεταβληθεί η δημοσκοπική δυναμική των κομμάτων.

Εκείνο πάντως που δεν φαίνεται να αλλάζει αλλά αντιθέτως να παγιώνεται είναι ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες δεν εμπιστεύονται κανένα από τους πολιτικούς αρχηγούς. Έτσι δεν προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι ο “κανένας” έχει προβάδισμα στην ερώτηση περί της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους πολιτικούς αρχηγούς, σύμφωνα με τα σχετικά ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview για την Political. Στην ερώτηση ποιόν πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, το 28,9% απαντά τον… κανένα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ποσοστό 27%, και όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί κινούνται σε μονοψήφια επίπεδα.

Εφημερίδα «Συνείδηση»