Οι εκπροσωπήσεις της ΠΔΕ στους αγιασμούς των σχολείων

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, τα στελέχη της Περιφερειακής Αρχής θα βρεθούν κοντά στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στους αγιασμούς σχολείων στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, θα εκπροσωπηθεί ως εξής: