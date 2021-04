Οι εκπαιδευτικοί θέλουν να εμβολιαστούν, αλλά… Ελάχιστα τα αδιάθετα εμβόλια

Επανεκκίνηση στα Λύκεια με αναπάντητα ερωτήματα

Καθηγητές από την αίθουσα στο laptop για να καλύψουν Λύκεια αλλά και Γυμνάσια

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος της Β ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας Γιώργος Κατσίφας

Ανοίγουν τα Λύκεια από τη Δευτέρα, όμως στους εκπαιδευτικούς υπάρχουν αρκετά αναπάντητα ερωτήματα. Μέχρι στιγμής η διάθεση των self test κυλά ομαλά, με επάρκεια στα φαρμακεία και με κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα όπως η πιστοποίηση του ΑΜΚΑ να έχουν επιλυθεί. Ωστόσο μέχρι χθες, Παρασκευή, στα φαρμακεία του Αγρινίου τουλάχιστον οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είχαν προμηθευτεί το self test, ενώ σε πολύ λιγότεροι ήταν οι μαθητές που είχαν πάρει το self test από το φαρμακείο.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που πιθανότατα μετατρέψουν την πρώτη εβδομάδα επανεκκίνησης των μαθημάτων σε Μεγάλη Εβδομάδα για τους εκπαιδευτικούς πρωτίστως, αλλά και για τους μαθητές. Ένα σοβαρό ζήτημα είναι αυτό που βάζει, μιλώντας στη «Σ», ο Πρόεδρος της Β ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας Γιώργος Κατσίφας, και αφορά τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται και σε Λύκεια και σε Γυμνάσια!

«Θα υπάρξει σοβαρό ζήτημα με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν και σε γυμνάσια και σε λύκεια. Δεν ξέρω αν αυτή την παράμετρο την έχουν εξετάσει αι την έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν σε τρία σχολεία, ένα λύκειο και δύο γυμνάσια λ.χ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα πρέπει να είναι δια ζώσης στο Λύκειο και να κάνουν τηλεκπαίδευση στο Γυμνάσιο. Πως θα το καταφέρουν αυτό; Αν είναι οι ώρες ενδιάμεσες πως θα επιτευχθεί; Ειδικά σε μικρότερα σχολεία υπάρχει η δυνατότητα να χορηγείται υπολογιστής και εφόσον τελειώσει τη δια ζώσης εκπαίδευση στο Λύκειο να μπαίνει σε μια αίθουσα ο συνάδελφος και να κάνει τηλεκπαίδευση στο Γυμνάσιο. Στα μεγάλα όμως σχολεία, που θα πρέπει να εξυπηρετηθούν 20 συνάδελφοι πως θα γίνει; Δεν υπάρχει η δυνατότητα, δεν είναι διαθέσιμοι τόσοι υπολογιστές και θα υπάρχει ζήτημα και με το wi-fi. Ίσως θα απαιτηθεί η ριζική διαμόρφωση του προγράμματος» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γ. Κατσίφας, ενώ δεν παραλείπει να αναφέρει ότι «υπάρχει επίσης μεγάλος προβληματισμός ως προς τη στάση πολλών λοιμοξιολόγων που ήταν αρνητικοί στο άνοιγμα των σχολείων και ένας εξ αυτών ήταν και ο Σωτήρης Τσιόδρας. Πως θα πείσεις κυρίως τους γονείς να στείλουν το παιδί τους στο σχολείο; Είμαστε υπέρ του ανοίγματος των σχολείων οι εκπαιδευτικοί, αλλά αυτός είναι ένας σοβαρός παράγοντας που θα βάλει σε σκέψεις κυρίως τους γονείς, αλλά και αρκετούς εκπαιδευτικούς. Ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί πως ο μαθητής θα επιδεικνύει το αποτέλεσμα του self τεστ, όπως δεν διαθέτει εκτυπωτή στο σπίτι. Η υπεύθυνη δήλωση του γονέα πως θα τυπωθεί; Πολλοί μαθητές και εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν εκτυπωτή στο σπίτι. Επαρκεί η χειρόγραφη βεβαίωση; Πρέπει να αποσαφηνιστούν πολλά ζητήματα, μπορεί μικρά, αλλά ουσιαστικά, γιατί έχουν αυξηθεί και τα κρούσματα και παράλληλα δεν έγινε δεκτό το αίτημα των εκπαιδευτικών για εκ περιτροπής διδασκαλία».

Προβληματισμός για τους εμβολιασμούς

Σύμφωνα με το Γ. Κατσίφα «οι ρυθμοί επίσης των εμβολιασμών από τα «περισσεύματα» είναι πολύ αργοί. Το Σάββατο σε όλη την Αιτωλοακαρνανία υπήρχε μόνο 1 αδιάθετο εμβόλιο και την Δευτέρα 13».

«Πρέπει η κυβέρνηση να το πάρει απόφαση και να διαθέσει εμβόλια αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς» ανέφερε ο κ. Κατσίφας αποτυπώνοντας ζητήματα καθημερινότητας για έναν εκπαιδευτικό και έναν μαθητή. Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει των στοιχείων που επικαλείται η Α ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας η θέληση των εκπαιδευτικών να εμβολιαστούν είναι αυξανόμενη, ωστόσο μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί περίπου 40 εκπαιδευτικοί στην Αιτωλοακαρνανία.

Το «πείραμα» των Λυκείων περιμένει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ακόμη, σύμφωνα με τον Πρόεδρο των Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αγρινίου – Θέρμου Ηλία Παπαχρήστο: «η Πρωτοβάθμια θα ανοίξει μετά το Πάσχα. Αυτή την στιγμή δεν εμπλεκόμαστε, συνεχίζουμε την τηλεκπαίδευση και αναμένουμε το «πείραμα» των λυκείων. Είμαστε σε αναμονή, με άγχος, ώστε να δούμε αν με τα self τεστ θα υπάρχουν περισσότερα ή όχι κρούσματα. Βάσει της ατομικής ευθύνης θα υπάρχει η σωστή εικόνα; Το ζήτημα με εμάς τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ότι εμβολιαζόμαστε σε πολύ αργούς ρυθμούς και με εμβόλια που περισσεύουν, όταν κάποιος συνάνθρωπός μας δεν πάει στο ραντεβού του για το εμβόλιο της AstaZeneca. Είναι πρόχειρα στημένο αυτό. Το σωστό θα ήταν πριν ανοίξου τα σχολεία να εμβολιαστούν όλοι οι εκπαιδευτικοί, τότε θα ήμασταν λίγο πιο σίγουροι και ήρεμοι».

Ελάχιστοι έως τώρα οι εμβολιασμοί εκπαιδευτικών παρά το ενδιαφέρον τους

45% έχει δηλώσει πρόθεση εμβολιασμού σύμφωνα με τον πρόεδρος της Α ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας

Εντυπωσιακό χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος της Α’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δήλωσαν να εμβολιαστούν. Σύμφωνα με τον Κ. Κατσαρό το ποσοστό αυτό έχει αγγίζει ήδη το 45%. Μέχρι τώρα βέβαια από τα αδιάθετα εμβόλια έχουν εμβολιαστεί λίγοι εκπαιδευτικοί στην Αιτωλοακαρνανία, περί του 40. Ωστόσο η εκτίμηση που υπάρχει είναι αυξηθεί το ενδιαφέρον ιδίως μετά την επαναλειτουργία των και με τις επικείμενες αποφάσεις για το άνοιγμα και των υπολοίπων βαθμίδων της εκπαίδευσης πάντως οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να ζητούν τον εμβολιασμό τους κατά προτεραιότητα και όχι από τα περισσεύματα, όπως λένε, των αδιάθετων εμβολίων.

Αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα για τους εμβολιασμούς εκπαιδευτικών του προέδρου της Α ΕΛΜΕ:

Από το περασμένο Σάββατο ξεκίνησε ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών τάξης. Τα στοιχεία σε πανελλαδικό επίπεδο δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν σε πολύ υψηλό ποσοστό την πρόθεση για εμβολιασμό (9 στους 20, δηλαδή 45%). Το ποσοστό αυτό είναι εντυπωσιακό και δείχνει το έντονο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για προστασία ειδικά τώρα που έχει ανακοινωθεί το άνοιγμα των σχολείων, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι:

α. το χρονοδιάγραμμα δήλωσης πρόθεσης για εμβολιασμό ήταν ασφυκτικό.

β. ήδη είχαν εμβολιαστεί χιλιάδες εκπαιδευτικοί (είτε ειδικής αγωγής, αφού είχαν προηγηθεί με κανονικό πρόγραμμα είτε λόγω ηλικίας) οπότε είχαν εξαιρεθεί από τη διαδικασία

γ. σε άλλους επαγγελματικούς χώρους (ακόμη και κρίσιμους με την υγεία) τα ποσοστά είναι σαφώς μικρότερα

Να σημειωθεί ότι τα εμβόλια που διατίθενται είναι όσα «περισσεύουν» από την γενική σειρά εμβολιασμών λόγω μη προσέλευσης των δικαιούχων και πρόκειται σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες για εμβόλια της εταιρίας pfizzer. Με παρόμοιο πρόγραμμα έχουν προηγηθεί εμβολιασμοί (εκτός γενικής σειράς) των εργαζόμενων στα σώματα ασφάλειας.

Να σημειώσω επίσης ότι δεν χάνει τη σειρά του όποιος εκπαιδευτικός ειδοποιήθηκε και αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να εμβολιαστεί την ημέρα που ειδοποιείται, αφού την επόμενη ημέρα οι ειδοποιήσεις ξεκινούν πάλι από την αρχή της λίστας. Τα στοιχεία τις πρώτες 4 ημέρες έχουν ως εξής:

· Σάββατο 3/4/2021: 1 εμβολιασμός

· Δευτέρα 5/4/2021: 14 εμβολιασμοί

· Τρίτη 6/4/2021: 13 εμβολιασμοί

· Τετάρτη 7/4/2021: 9 εμβολιασμοί

Συνολικά εμβολιάστηκαν 37 εκπαιδευτικοί σε σύνολο 605 που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Οι εμβολιασμοί έγιναν οι περισσότεροι στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου αλλά και κάποιοι στη Βόνιτσα.

Καθημερινά μπορείτε να βλέπετε την ημερομηνία γέννησης του τελευταίου εμβολιασμένου συναδέλφου σε ανακοίνωση στη διεύθυνση Ενημέρωση/Δελτία Τύπου της σελίδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, την Τετάρτη 7/4/2021 η ημερομηνία γέννησης τελευταίου ειδοποιηθέντος εκπαιδευτικού ήταν: 5/8/1962.

Κωνσταντίνος Κατσαρός

π. αιρετός ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας

Πρόεδρος Α ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας

Κων/νος Χονδρός – Εφημερίδα Συνείδηση

