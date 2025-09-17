Οι εκλογές στην ώρα τους, αλλά οι μεταγραφές άρχισαν…

Οι εκλογές στην ώρα τους αλλά οι πολιτικές μεταγραφές στη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησαν δυναμικά.

Στην ουσία της μεταγραφής του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ δεν θα μπούμε, καθώς από την πρώτη στιγμή οι πρώην σύντροφοί του στο ΠΑΣΟΚ είπαν πάρα πολλά. Παρά πολλά επίσης - αν και όχι δημόσια ακόμη- λέγονται και στο εσωτερικό της ΝΔ για το γεγονός ότι ο Κ.Μητσοτάκης συνεχίζει το άνοιγμα προς το σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ένα άνοιγμα που πλέον εκτιμάται ότι δεν φέρνει περισσότερες ψήφους από όσες χάνει η ΝΔ από τα δεξιά της....

Η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ προεξοφλούνταν εδώ και αρκετό καιρό καιχθες προέκυψε και επίσημα. Αυτό που δεν ανακοινώθηκε ακόμη επίσημα, αν και είναι βέβαιο ότι έχει συζητηθεί και αποφασιστεί μεταξύ Μητσοτάκη και Λοβέρδου, είναι που θα είναι υποψήφιος ο άλλοτε «πράσινος» Ανδρέας Λοβέρδος. Πιθανότατα θα είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών ή στην Αχαΐα, καθώς έχει ακουστεί και αυτό.

Πάντως ο Κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ διαρρήγνυε τα ιμάτιά του ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και άρχισε να ανακοινώνει μεταγραφές. Και το μόνο που έλειπε από την επίσημη ανακοίνωση της ΝΔ για να δοθεί εκλογικό τόνος στο 100% είναι το σε ποια εκλογική περιφέρεια θα δώσει ο Ανδρέας Λοβέρδος τη μάχη του σταυρού.

Εφημερίδα «Συνείδηση»