Οι Έφιπποι του Μεσολογγίου τιμούν τον Άγιο Δημήτριο

Οι Έφιπποι του Μεσολογγίου τίμησαν τον Άγιο Δημήτριο γεμίζοντας τους δρόμους με εικόνες λεβεντιάς και συγκίνησης.

Τηρώντας την μακρόχρονη παράδοση της πόλης, αρκετοί έφιπποι Μεσολογγίτες κατέφθασαν στον προαύλιο χώρο του ναού για να τιμήσουν τον Άγιο, να προσκυνήσουν τη χάρη του και να δεχθούν την ευλογία του ιερέα. Η παρουσία των πιστών, η βαθιά ευλάβεια και η συγκίνηση που κυριάρχησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του εσπερινού αντικατοπτρίζουν τη ζωντανή πίστη των Μεσολογγιτών και την αφοσίωσή τους στα ήθη και τα έθιμα της Ορθοδοξίας και της ιστορικής κληρονομιάς της πόλης.

Στην Ακολουθία του Εσπερινού παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και ο Αντιδήμαρχος Μεσολογγίου Χρήστος Βούρβαχης.

Σε σχετική ανάρτηση ο αντιδήμαρχος Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβαρχης αναφέρει:

«Με άλογα και περηφάνια τιμήσαμε και φέτος την παραμονή του Αγίου Δημητρίου στο Μεσολόγγι.

Μια μέρα με βαθύ θρησκευτικό αλλά και ιστορικό συμβολισμό, που θυμίζει σε όλους μας την έναρξη της πρώτης πολιορκίας της Ιερής Πόλης, στις 25 Οκτωβρίου 1822.

Οι έφιπποι, πιστοί στην παράδοση, γέμισαν τους δρόμους με εικόνες λεβεντιάς και συγκίνησης, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη και το ήθος των προγόνων μας.

Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες!

Ο Άγιος Δημήτριος να χαρίζει υγεία, δύναμη και φώτιση σε όλους.»

Δείτε φωτογραφίες: