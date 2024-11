Οι δράσεις του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών - Η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας

Η Ενίσχυση της Ψηφιακής Ωριμότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας, μέσα από υποστηρικτικές πρωτοβουλίες για την κοινότητα, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ψηφιακής δεκαετίας και μετά το πέρας του ευρωπαϊκού έτους ψηφιακών δεξιοτήτων. Νέες δράσεις για την αρχή του σχολ. έτους 2024-2025.

Η ψηφιακή ωριμότητα (digital maturity) αναφέρεται στην ικανότητα ενός οργανισμού να επωφελείται από την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, ως βοηθητικών εργαλείων, για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη μαθητών/τριών, σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών/τριών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Μέσα στην Ψηφιακή Δεκαετία της Ευρώπης ( https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_el ) και κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Ψηφιακών Δεξιοτήτων (Μάϊος 2023-Μάϊος 2024) έγινε η απονομή (13-10-2023, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων) του 1ου Βραβείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Digital Government Award) 2023, για το 2022, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Κατηγορία «Καλύτερη Νέα Ιδέα» στον Τομέα Πολιτικής ‘’Παιδεία-Πολιτισμός’’ στην υποψηφιότητα του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Αιτωλοακαρνανίας.

Η πρόταση (κωδ. 223 / Εκπ/κή Ομάδα: με δημιουργό έργου-υπεύθυνο δράσεων δικτύου τον κ. Χαμπεσή Κων/νο εκπ/κό κλ. ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων αποσπασμένο σε διοικητική θέση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας και μέλος για την υιοθέτηση νέων δράσεων και τη διάχυση καλών πρακτικών στην κοινότητα τον Δρ. Ρισβά Αθανάσιο εκπ/κό κλ. ΠΕ70 Δασκάλων, πρώην Προϊστάμενο Υπηρεσίας-νυν Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας, Ευρυτανίας & Λευκάδας) έχει τίτλο: ‘’e-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: Ψηφιακές Λειτουργίες Δικτύου Ανατροφοδότησης/Κοινότητας Μάθησης ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. & Σ.Δ.Ε.Υ./Ε.Δ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας με την εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me.

Ένα συνεργατικό Εγχείρημα Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Υ.ΠΑΙ.Θ.’’ ενώ ο παραπάνω Θεσμός αποσκοπεί στην επιβράβευση έργων, πρωτοβουλιών και ιδεών με στόχο την Εξωστρέφεια και τον Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου ο πολίτης να εξυπηρετείται από ένα κράτος συνεχώς πιο φιλικό και λιγότερο γραφειοκρατικό. (Νέα Έκθεση της Ε.Ε. για την Ψηφιακή Δεκαετία στις 05.07.2024: Σημαντική πρόοδος της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών https://www.ekt.gr/el/news/30341 )

Παράλληλα το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας ως Αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. υποστήριξε για τέταρτη συνεχή χρονιά με δράσεις (webinars) την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2024, όπως και τον αντίστοιχο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό, που διοργανώνεται από το δίκτυο Insafe/INHOPE με την υποστήριξη της Κομισιόν, με σκοπό να προωθήσει την ασφαλή και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ανάμεσα σε παιδιά, νέους/ες ενώ συμμετείχε με νέα εξελιγμένη πρόταση του υπεύθυνου εκπ/κού κλ. ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων και υπ. μέντορα στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV innoHUB κ. Χαμπεσή Κων/νου ‘’e-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: Μετασχηματίζοντας Ψηφιακά το Μέλλον / e-Center for Interdisciplinary Assessment, Consulting and Support: Digitally Transforming the Future’’ (ID: 96b25b56-79be-4502-9b67-815754e4f374) μαζί με άλλες εκπροσωπήσεις της χώρας για Τομείς Πολιτικής όπως η Εργασία, η Εκπαίδευση κα. στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2024.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων είναι μία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας με στόχο να αναγνωρίσει και να προβάλει το έργο Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των δράσεων τους.

Για το 2024 η χώρα μας, σε σχέση με την προηγούμενη δράση European Digital Skills Awards 2023, ανέβηκε στην τρίτη θέση (μετά από την Ισπανία στην 1η θέση και από την Ιταλία στη 2η θέση) στην τελική κατάταξη συμμετοχών για όλες τις διαγωνιστικές κατηγορίες από χώρες της Ε.Ε.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2024-2025 ο υπεύθυνος ψηφιακών δράσεων του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας υλοποίησε διαδικτυακές επιμορφωτικές δράσεις πολυήμερης διάρκειας (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2024) και ευρείας γεωγραφικής κλίμακας με ανεστραμμένη τάξη, μέσα από το e-ΚΕΔΑΣΥ και την κυψέλη του ως οικοσύστημα-πυλώνα ανάπτυξης διοικητικών, εκπ/κών καινοτομιών και αναβάθμισης παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τόσο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού EU Code Week (πρωτοβουλία βάσης που έχει ως στόχο από την Ε.Ε. να κάνει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο) όσο και στον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας (ετήσια εκστρατεία από την Ε.Ε. που προωθεί την ευαισθητοποίηση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και βέλτιστες πρακτικές στο διαδίκτυο) που βοηθούν στη συνεχή υποστήριξη της κοινότητας (επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Μελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. σχολικών μονάδων) σε ευκαιρίες-απειλές που αναδύονται από τεχνολογικά θέματα με σκοπό τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών/τριών στην εκπαίδευση και ευρύτερα στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου ή άλλων οργανισμών.

Το προσεχές διάστημα το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας θα παρακολουθήσει τις εργασίες εκδήλωσης με θέμα «Κέντρα Καινοτομίας: Πυλώνες Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης» η οποία θα εστιάσει στην καινοτομία στην εκπαίδευση, στο θεσμικό πλαίσιο για τα παραπάνω κέντρα σε περιφερειακές δ/νσεις εκπ/σης, στην εξερεύνηση τρόπων συνεργασίας μεταξύ αυτών των σχολείων και όλων των φορέων κα. (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού & ΙΤΥΕ ‘Διόφαντος’, 30/11/2024-Αθήνα).