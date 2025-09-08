Οι διακοπές έγιναν εφιάλτης: Τι έδειξε η νεκροψία της αγνοούμενης Βρετανίδας που εντοπίστηκε σε παραλία της Καβάλας

Τι έδειξε η νεκροψία της αγνοούμενης Βρετανίδας που εντοπίστηκε σε παραλία της Καβάλας. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της 59χρονης Μισέλ Μπουρντά, η οποία αγνοείτο από την 1η Αυγούστου, όταν και χάθηκε μυστηριωδώς από την παραλία Οφρυνίου στην Καβάλα, ενώ έκανε διακοπές με τον σύζυγό της.

Το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε μετά από περισσότερο από έναν μήνα, σε νησάκι 25 μίλια νοτιότερα, το Φιδονήσι, που είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Η σορός της ταυτοποιήθηκε από το μαγιό που φορούσε, το οποίο είχε αγοραστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και από χειρουργική τομή στο στήθος της, όπως επιβεβαίωσε ο ιατροδικαστής Νίκος Κιφνίδης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η αιτία θανάτου ήταν πνιγμός, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης ή τραυματισμού.

«Ήξερα ότι κάτι κακό είχε συμβεί» -Συγκλονίζει ο σύζυγός της

Ο 66χρονος σύζυγός της, Κρις Μπουρντά, φαρμακοποιός στο επάγγελμα, δήλωσε πως η Μισέλ είχε ιστορικό με κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές, αλλά τις τελευταίες ημέρες φαινόταν ήρεμη και χαρούμενη.

«Εκείνη τη μέρα είχαμε φάει κρέπες και είπαμε να κοιμηθούμε λίγο στην ξαπλώστρα. Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα πρώτος. Όταν ξύπνησα και είδα ότι λείπει, κατάλαβα αμέσως ότι κάτι πήγε στραβά», ανέφερε ο κ. Μπουρντά σε δηλώσεις του στη Daily Mail.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύζυγός του εξαφανίστηκε αφήνοντας πίσω τα γυαλιά της, τα φάρμακά της και την πετσέτα της - σημάδια ότι δεν είχε σκοπό να απομακρυνθεί ή να φύγει από μόνη της.

Καταγγελίες για ολιγωρία από τις ελληνικές Αρχές

Ο Κρις Μπουρντά εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά του ελληνικού Λιμενικού και των τοπικών Αρχών, τους οποίους κατηγορεί για αδιαφορία και καθυστερημένη κινητοποίηση.

«Άργησαν να εμφανιστούν. Πέρασαν δύο ώρες μέχρι να φτάσει η αστυνομία και άλλες τρεις για να συμπληρώσουν την αναφορά εξαφάνισης. Δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό - ούτε σκυλιά έφεραν, ούτε drones χρησιμοποίησαν. Και η βάρκα έβγαινε μόνο νύχτα, για να μην τρομάξουν τους τουρίστες», κατήγγειλε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ακόμη και όταν απευθύνθηκε σε σερβιτόρο για βοήθεια, εκείνος άρχισε να γελάει, μέχρι που του εξήγησε ότι η σύζυγός του αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

«Ένιωσα ότι επειδή ήμασταν ξένοι, δεν μας πήραν στα σοβαρά. Δεν είδα κανέναν αστυνομικό στην παραλία εκείνη την ημέρα. Ένας επισκέπτης στο ξενοδοχείο μάς είπε ότι ούτε αυτός είδε παρουσία Αρχών», δήλωσε.

Κριτική και στο βρετανικό σύστημα υγείας

Παράλληλα, ο Κρις Μπουρντά επεσήμανε πως η τραγωδία αυτή αντανακλά και σοβαρές ελλείψεις στο βρετανικό σύστημα ψυχικής υγείας, τονίζοντας πως η σύζυγός του δεν είχε πρόσβαση στην κατάλληλη ψυχιατρική φροντίδα, παρότι είχε ζητήσει βοήθεια.

«Η κατάθλιψη είναι ύπουλη. Μπορούν να φαίνονται καλά, ενώ μέσα τους πνίγονται. Νόμιζα ότι ήταν καλά, αλλά τελικά δεν ήταν. Αν είχε δει ψυχίατρο νωρίτερα, ίσως να ήταν ακόμα ζωντανή», είπε με πόνο.

Το ταξίδι που έγινε εφιάλτης

Το ζευγάρι είχε επισκεφθεί την Καβάλα για καλοκαιρινές διακοπές έξι εβδομάδων, μετά από ένα ταξίδι στη Γερμανία. Είχαν απολαύσει τις πρώτες τους ημέρες στην περιοχή και δεν υπήρχε τίποτα που να προδίκαζε την τραγική εξέλιξη.

«Το προηγούμενο βράδυ με κρατούσε από το χέρι και μιλούσαμε για τα 40 χρόνια που ήμασταν μαζί. Είχαμε σχέδια για άλλα 40 χρόνια μπροστά μας», είπε ο σύζυγός της συγκινημένος.

iefimerida.gr