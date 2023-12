Οι χιμπατζήδες και οι μπονόμπο μπορούν να αναγνωρίσουν «φίλους» τους δεκαετίες αργότερα, διαπιστώνει νέα μελέτη

Οι μπονόμπο και οι χιμπαντζήδες μπορούν να θυμηθούν ομοίους τους με τους οποίους πέρασαν χρόνο στο παρελθόν, ακόμη και αν έχουν να τους δουν δεκαετίες. Μάλιστα, αυτή η μνήμη φαίνεται να επηρεάζεται από το αν τα πήγαιναν καλά ή όχι.

«Πρόκειται για την μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη μνήμη που έχει βρεθεί ποτέ σε ζώα. Είναι επίσης μία από τις πρώτες μελέτες που δείχνουν ότι οι μνήμες των πρωτευόντων μπορεί να διαμορφώνονται από τις κοινωνικές τους σχέσεις», δήλωσε στον Guardian η Δρ. Λόρα Λούις, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ.

«Είναι εκπληκτικό επειδή η διάρκεια και η φύση αυτής της κοινωνικής μνήμης είναι παρόμοια με τη δική μας ανθρώπινη μακροπρόθεσμη μνήμη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Λούις, η προηγουμένη μακροπρόθεσμη μνήμη σε ζώα είχε παρατηρηθεί σε δελφίνια, τα οποία θυμούνται τις φωνές άλλων δελφινιών για είκοσι χρόνια. Οι μπονόμπο θυμούνται τις φωνές των προηγούμενων συντρόφων τους για πεντέμισι χρόνια.

Η Λούις και οι συνεργάτες της έκαναν την ανακάλυψη αυτή όταν έδειξαν σε 26 μπονόμπο και χιμπατζήδες φωτογραφίες άλλων μελών του είδους τους. Οι ερευνητές τους έδειχναν δύο φωτογραφίες κάθε φορά: η μία απεικόνιζε ένα άγνωστο ομοειδές τους και η άλλη έδειχνε ένα πρώην μέλος της αγέλης τους, το οποίο είτε είχε πεθάνει είτε είχε μετακινηθεί σε άλλη τοποθεσία τουλάχιστον εννέα μήνες πριν. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η ομάδα παρακολουθούσε το βλέμμα των χιμπατζήδων.

Τα ευρήματα έδιξαν ότι, κατά μέσο όρο, τα πρωτεύοντα κοιτούσαν για περισσότερη ώρα τις φωτογραφίες που απεικόνιζαν γνώριμα σε αυτά πρόσωπα.

«Στην πιο ακραία περίπτωση, η μπονόμπο Λουίζ είχε να δει την αδελφή της Λορέτα και τον ανιψιό της Έριν πάνω από 26 χρόνια κατά τη στιγμή της μελέτης», έγραψε η ομάδα. «Το εντυπωσιακό είναι ότι έδωσε ιδιαίτερη προσοχή και στη Λορέτα και στον Έριν», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης πως τα πρωτεύοντα κοιτούσαν για περισσότερη ώρα τις φωτογραφίες που απεικόνιζαν πρώην μέλη της αγέλης τους, ειδικά εάν είχαν καλές σχέσεις.

«Όταν τα πρωτεύοντα είχαν καλές σχέσεις με άλλα ομοειδή τους περνούσαν περισσότερο χρόνο μαζί και περιποιούνταν το ένας το άλλο. Έτσι, αυτές οι σχέσεις είναι πιο σημαντικές για τα πρωτεύοντα ακόμη και μετά από χρόνια αποχωρισμού», εξήγησε η Λούις.

Η ερευνήτρια δήλωσε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθεί γιατί αυτός ο τύπος μακροπρόθεσμης μνήμης μπορεί να αποφέρει εξελικτικά οφέλη στα πρωτεύοντα. Ένας παράγοντας, σύμφωνα με την ερευνήτρια, θα μπορούσε να έγκειται στο γεγονός ότι όταν τα θηλυκά φτάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία, εγκαταλείπουν τις ομάδες στις οποίες γεννήθηκαν για να ενταχθούν σε γειτονικές ομάδες, κυρίως για να αποφύγουν την ενδογαμία.

«Έτσι, η ύπαρξη μακροπρόθεσμης μνήμης μπορεί να τα βοηθά σε τέτοιου είδους κοινωνικές καταστάσεις όπου δεν βλέπουν τα άλλα μέλη για μεγάλα χρονικά διαστήματα», εξήγησε.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences».

ΠΗΓΗ: Guardian