Οι Αυλακιώτες ψηφίζουν - Γενική Συνέλευση και εκλογές στις 2 Νοεμβρίου στο Περιστέρι

Στις κάλπες οι Αυλακιώτες στο Περιστέρι Αττικής με Γενική Συνέλευση και εκλογές στις 2 Νοεμβρίου για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Αυλακιωτών Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανακοίνωση:

Έτος εκλογών το 2025. Το ίδιο και για το Σύλλογό μας. Για εμάς τους Αυλακιώτες οι Αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας είναι πάντα πολύ ξεχωριστό γεγονός και άλλη μια ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι μαζί στη Γενική μας Συνέλευση (ΓΣ).

Το Αυλάκι μπαίνει στο επίκεντρο της συζήτησης για όλα όσα έχουν γίνει και για εκείνα που θέλουμε κι ονειρευόμαστε να γίνουν με νέες ιδέες, με φρέσκιες προτάσεις και με σχέδια για ενέργειες και για εκδηλώσεις. Όλοι μαζί αγαπημένοι διαμορφώνουμε τους στόχους μας και επιλέγουμε δημοκρατικά αυτούς που θα αναλάβουν να μας εκπροσωπήσουν την επόμενη διετία ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), του Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΣ) και ως Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Συλλόγων Βάλτου (ΟΣΥΒΑ).

Την Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:30 πμ σας προσκαλούμε στη Γενική Συνέλευση και στις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου των Απανταχού Αυλακιωτών στο Dikastirio Club, Αγίας Παρασκευής 66 Περιστέρι, στο Μπουρνάζι.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη ΓΣ είναι:

Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του ΔΣ Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του ΔΣ Τοποθετήσεις μελών, προτάσεις και αποφάσεις της ΓΣ Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής – Αρχαιρεσίες Εκλογή νέων μελών του ΔΣ, του ΕΣ και Αντιπροσώπων στην ΟΣΥΒΑ

Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μόσχο για την παραχώρηση της αίθουσας (τηλ. 2105752088) και για την εξυπηρέτηση που θα μας προσφέρει.

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος Έφη Τσιούφη