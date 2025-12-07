Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, 2025
Οι απονομές των αθλητών του 17ου ημιμαραθωνίου και των 5χλμ και οι δηλώσεις

Οι απονομές έγιναν από τον Δήμαρχο Αγρινίου και από Αντιδημάρχους

Τις απονομές  στους άνδρες νικητές του 17ου ημιμαραθωνίου έκανε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ενώ στις γυναίκες ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Χρήστος Ζαρκαβέλης.

Μόλις ολοκληρώθηκαν οι απονομές αυτές σειρά πήραν οι απονομές στους αθλητών των 5χλμ, όπου στους άνδρες αθλητές έκανε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Σκορδόπουλος και στις γυναίκες η Αντιδήμαρχος Γεωργία Μπόκα.

Οι 3 αθλητές που τερμάτισαν πρώτοι στα 5χλμ προέρχονται από την Λευκάδα και τον ΓΑΣ Αγρινίου και συγκεκριμένα είναι ο Σωτήρης Τσώνης, ο Γιώργος Τσώνης και ο Θανάσης Κουτσιαύτης, ενώ οι 3 πρώτες γυναίκες είναι η Κωνσταντίνα Σταματέλου, δεύτερη η Ιωάννα Μαρία Ποσονίδη και η Κωνσταντίνα Κολονέλου

Βέβαια, το sinidisi.gr κατέγραψε και την άποψη των τριών νικητών του 17ου ημιμαραθωνίου, του Μπόγκνταν Σεμένοβιτς (με χρόνο 1.07.11), του Νίκου Σταμούλη (με χρόνο 1.07.24) και του ο Κωνσταντίνου Σταμούλη.

Οι απονομές για τους αθλητές του ημιμαραθωνίου 

Οι απονομές για τους αθλητές των 5χλμ

Οι δηλώσεις

Δηλώσεις έκανε ο νικητής του 17ου ημιμαραθωνίου Μπόγκνταν Σεμένοβιτς και η σύζυγός του που βγήκε πρώτη γυναίκα που τερμάτισε, ο Νίκος Σταμούλης που τερμάτισε δεύτερος και η Ντενίζ Δημάκη που τερμάτισε δεύτερη γυναίκα στον ημιμαραθώνιο.



 

