Οι απονομές των αθλητών του 17ου ημιμαραθωνίου και των 5χλμ και οι δηλώσεις

Τις απονομές στους άνδρες νικητές του 17ου ημιμαραθωνίου έκανε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ενώ στις γυναίκες ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Χρήστος Ζαρκαβέλης.

Μόλις ολοκληρώθηκαν οι απονομές αυτές σειρά πήραν οι απονομές στους αθλητών των 5χλμ, όπου στους άνδρες αθλητές έκανε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Σκορδόπουλος και στις γυναίκες η Αντιδήμαρχος Γεωργία Μπόκα.

Οι 3 αθλητές που τερμάτισαν πρώτοι στα 5χλμ προέρχονται από την Λευκάδα και τον ΓΑΣ Αγρινίου και συγκεκριμένα είναι ο Σωτήρης Τσώνης, ο Γιώργος Τσώνης και ο Θανάσης Κουτσιαύτης, ενώ οι 3 πρώτες γυναίκες είναι η Κωνσταντίνα Σταματέλου, δεύτερη η Ιωάννα Μαρία Ποσονίδη και η Κωνσταντίνα Κολονέλου

Βέβαια, το sinidisi.gr κατέγραψε και την άποψη των τριών νικητών του 17ου ημιμαραθωνίου, του Μπόγκνταν Σεμένοβιτς (με χρόνο 1.07.11), του Νίκου Σταμούλη (με χρόνο 1.07.24) και του ο Κωνσταντίνου Σταμούλη.

Οι απονομές για τους αθλητές του ημιμαραθωνίου

Οι απονομές για τους αθλητές των 5χλμ

Οι δηλώσεις

Δηλώσεις έκανε ο νικητής του 17ου ημιμαραθωνίου Μπόγκνταν Σεμένοβιτς και η σύζυγός του που βγήκε πρώτη γυναίκα που τερμάτισε, ο Νίκος Σταμούλης που τερμάτισε δεύτερος και η Ντενίζ Δημάκη που τερμάτισε δεύτερη γυναίκα στον ημιμαραθώνιο.





