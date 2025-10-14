Οι αντιδράσεις στην Άρτα φέρνουν ξανά στην Πάλαιρο τα σκουπίδια της Κέρκυρας

Η απόφαση του Γ. Γ. Διαχείρισης απορριμμάτων Μανώλη Γραφάκου για υποχρεωτική μεταφορά στην Άρτα 11.000 τόνων απορριμμάτων της Νότιας Κέρκυρας δημοσιεύτηκε μόλις πριν λίγες μέρες στο ΦΕΚ.

Ωστόσο στην Άρτα και στο Δήμο «Νικολάου Σκουφά», όπου βρίσκεται ο ΧΥΤΑ Βλαχέρνας ξεσηκώθηκαν γιατί πριν καν βγει η απόφαση του Γενικού Γραμματέα τα σκουπίδια της Νότιας Κέρκυρας πήγαιναν χωρίς επεξεργασία στο ΧΥΤΑ της περιοχής.

Εν τέλει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακλήθηκε η απόφαση και έτσι επιστρέφουν ξανά στο ΧΥΤΑ Παλαίρου τα σκουπίδια της Νότιας Κέρκυρας, ενώ τα σκουπίδια της Δήμος Βόρειας Κέρκυρας ακόμη εξακολουθούν να πηγαίνουν στην Πάλαιρο.

Τελικά σε κάποιες περιοχές της χώρας εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει στην Αιτωλοακαρνανία καταφέρνουν να λύνουν τα προβλήματα τους μέσω τρίτων σχετικά γρήγορα και εύκολα…

Εφημερίδα «Συνείδηση»