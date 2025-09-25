Οι αλλαγές στο νέο Gov.gr Wallet σε έγγραφα και συναλλαγές - Πώς θα λειτουργεί ο ψηφιακός βοηθός με AI

Οι αλλαγές στο νέο Gov.gr Wallet σε έγγραφα και συναλλαγές παρουσιάστηκαν στη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, που για πρώτη φορά ενσωματώνει βασικές λειτουργίες του gov.gr και σημαντικές νέες δυνατότητες

Τις παρουσίασε σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξη τύπου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με σκοπό την αναβαθμισμένη εμπειρία των χρηστών, το Gov.gr Wallet αποκτά πιο απλό και φιλικό σχεδιασμό, ώστε όλοι οι πολίτες να διευκολύνονται ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητά τους. Το Gov.gr Wallet ενισχύεται με νέες δυνατότητες, οι οποίες θα διευρύνονται συνεχώς, με στόχο έως το 2027 να καταστεί ένα από τα βασικά σημεία αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται και να ενημερώνονται για διαδικασίες και δυνατότητες του Δημοσίου απευθείας από το κινητό τους.

Πιο συγκεκριμένα, πλέον οι πολίτες μπορούν από το Gov.gr Wallet:

• Να χρησιμοποιούν τον Ψηφιακό Βοηθό mAigov, την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης του ελληνικού Δημοσίου, που απαντά σε ερωτήσεις των πολιτών για ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ διαθέτει και δυνατότητες action bot. Μπορούν να εκδίδουν εύκολα και γρήγορα Υπεύθυνη Δήλωση, εκφωνώντας ή πληκτρολογώντας το κείμενο και τον αποδέκτη του εγγράφου, καθώς και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Με την έκδοσή τους, τα έγγραφα εμφανίζονται αυτομάτως και αποθηκεύονται στη «Θυρίδα Πολίτη».

• Να αποκτούν άμεση πρόσβαση και να ενημερώνονται για νέα έγγραφα ή ειδοποιήσεις της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς υπάρχει σε ευδιάκριτο σημείο η «Θυρίδα Πολίτη».

• Να αναζητούν ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου με λέξεις-κλειδιά ή «γεγονότα ζωής», όπως γίνεται στο gov.gr.

• Να έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό τους, μέσω ειδικού πλαισίου που διασφαλίζει την προστασία του, αποτρέποντας την αποθήκευση του μέσω στιγμιότυπων οθόνης. Επίσης σε περίπτωση που δεν έχουν εκδώσει ΠΑ, η εφαρμογή προσφέρει άμεση πρόσβαση στο gov.gr για την έκδοσή του.

• Να μεταβούν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για τη διαχείριση των στοιχείων επικοινωνίας τους.

• Να αποστέλλουν προς το 112 SMS με γεωγραφικό στίγμα της συσκευής, για χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

• Να σαρώνουν έγγραφα του gov.gr για έλεγχο γνησιότητάς τους.

protothema.gr