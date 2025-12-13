Οι αγρότες λένε «Όχι» στο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στέλνουν τελεσίγραφο στο Μαξίμου μέχρι την Τρίτη

Οι αγρότες λένε “όχι” στο κάλεσμα που τους απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για ραντεβού τη Δευτέρα (15.12.25) στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμηνύουν πως θα περιμένουν την απάντηση της κυβέρνησης μέχρι την Τρίτη.

Στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας το μεσημέρι του Σαββάτου (13.12.25), οι αγρότες αποφάσισαν ότι μέχρι να τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση για τα αιτήματά τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, τονίζοντας πως προτίθενται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Για την απόφαση των αγροτών, θα υπάρξει τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλου Μαρινάκη, το απόγευμα κατά την ομιλία του επι του προϋπολογισμού στη Βουλή…

Η συντονιστική επιτροπή των αγροτών συντάσσει έγγραφο με τα αιτήματά τους, το οποίο και θα σταλεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως ξεκαθαρίζουν, εάν δεν λάβουν απάντηση από την κυβέρνηση μέχρι την Τρίτη, θα κλιμακώσουν σταδιακά τις κινητοποιήσεις τους.