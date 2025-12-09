Οι αγρότες επιμένουν σε κλιμάκωση ακόμα και με κλείσιμο της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και των Τεμπών, τι μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση

Οι αγρότες δεν αλλάζουν ρότα και δεν κάνουν πίσω. Επιμένουν σε κλιμάκωση ακόμη και με κλείσιμο της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και των Τεμπών.

Η χθεσινή ημέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων σημαδεύτηκε από τα πρωτοφανή και άγρια επεισόδια που σημειώθηκαν στην Κρήτη με σκοπό οι αγρότες τελικά να καταφέρουν να καταλάβουν το αεροδρόμιο της περιοχής και οι πτήσεις να σταματήσουν για πολλές ώρες. Αποτέλεσμα των επεισοδίων ήταν να γίνουν δύο συλλήψεις και να τραυματιστούν 8 αστυνομικοί. Πρόκειται για δύο άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν πως πετούσαν πέτρες στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Στην Πάτρα οι αγρότες επιχείρησαν χθες να καταλάβουν το λιμάνι της πόλης ενώ κάνουν σκέψεις να αποκλείσουν τη γέφυρα Ρίου-Αντιρίου. Επίσης το μεσημέρι της Δευτέρας αγρότες από την Καρδίτσα απέκλεισαν το γραφείο του συντοπίτη τους υπουργού αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα πετώντας άχυρα. Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας χθες το απόγευμα απέκλεισαν τους παραδρόμους για δύο ώρες δίνοντας το μήνυμα πως μπορούν να σφίξουν τον κλοιό όσο δεν λύνονται τα προβλήματα τους. Την ίδια ώρα πολλά μπλόκα ανοιγοκλείνουν τα σημεία στα οποία έχουν στηθεί.

Επιμένουν στην κλιμάκωση

Είναι δεδομένο πως οι αγρότες συνεχίζουν να κλιμακώνουν τον αγώνα τους σε όλη την Ελλάδα. Την ερχόμενη Τετάρτη αγρότες από τη Μαγνησία και αλιείς τις περιοχής θα αποκλείσουν το εμπορικό λιμάνι του Βόλου διαμαρτυρόμενοι για τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους. Την ίδια ώρα σήμερα το απόγευμα στη Νίκαια συνεδριάζουν για να ορίσουν τα επόμενα βήματα τους και ετοιμάζονται για μια σημαντική δράση στη Λάρισα.

Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια. Εκεί θα γίνει αρχικά μια αποτίμηση του αγώνα τους και θα καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις τους. Αν συνεχίσουν στην λογική της κλιμάκωσης, ενδεχομένως να μιλάμε για αποκλεισμό των Τεμπών και κατάληψη του Ισθμού.

Ελπίδες για συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα

Και ενώ η κατάσταση δείχνει αδιέξοδη με την κυβέρνηση να αφήνει ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου, αλλά οι αγρότες να μην επιζητούν ακόμη κάτι τέτοιο, φαίνεται πως και οι δύο πλευρές δουλεύουν ώστε τελικά κάποια στιγμή να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται ένα πακέτο βοήθειας του πρωτογενούς τομέα ώστε να ικανοποιήσει βασικά θέματα που θέτουν οι αγρότες. Μπορεί ακόμη να μην έχουν κλειδώσει όλα τα σημεία του πακέτου αλλά είναι σίγουρο πως εξετάζονται παρεμβάσεις που αφορούν το κόστος παραγωγής. Τέτοιες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να αφορούν την τιμή του ρεύματος αλλά και το αφορολόγητο πετρέλαιο που ζητούν οι αγρότες. Δεν αποκλείεται παρέμβαση να υπάρξει και για προϊόντα που φέτος είχαν πολύ χαμηλές τιμές.

Από την άλλη οι αγρότες κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που θα γίνει στη Νίκαια αναμένεται να ορίσουν μια επιτροπή ώστε να είναι έτοιμη για μια ενδεχόμενη συνάντηση με την κυβέρνηση την ερχόμενη εβδομάδα. Το αποτέλεσμα της, εν πολλοίς, θα κρίνει αν τα τρακτέρ θα μείνουν ή όχι στους δρόμους μέσα στις γιορτές.

