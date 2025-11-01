Οι Άγιοι Ανάργυροι Λουτρού Αμφιλοχίας

16 Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το χωριό κοντά στην παραλία “Αράπης”. Κτίστηκε το 1863 και πανηγυρίζει την 1η Ιουλίου και την 1η Νοεμβρίου Orthodoxia Ancienty Nature History ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Share FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail Προηγούμενο Σχέδιο “Εύρυτος” για την λειψυδρία: Εκτροπή των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη – Αντιδρούν οι Ευρυτάνες Επόμενο Προσωπικός Αριθμός: Η προθεσμία για την επιλογή από τον πολίτη – Τα βήματα για την έκδοσή του Μπορεί επίσης να σας αρέσει Bookmark Δήμος Μεσολογγίου: Σχέδιο και αίτημα για αντιπλημμυρική προστασία 01 Νοέ 2025 Bookmark Μητροπολίτης Δαμασκηνός: Τι σημαίνει η λέξη “ειρήνη” στην Αγία Γραφή – Το Κυρικάτικο... 01 Νοέ 2025 Bookmark AGROWN 2025: Προτάσεις, ιδέες και αιτήματα από τον Αγροτοδιατροφικό κόσμο 01 Νοέ 2025 Bookmark Το παζάρι του Άι-Δημητριού στη Ναύπακτο – Μια ζωντανή παράδοση από το 1867 01 Νοέ 2025 Bookmark «Θερίζει» και στην Αιτωλοακαρνανία – «Μείγμα» των εποχικών ιώσεων και covid 31 Οκτ 2025 Bookmark Αιτωλοακαρνανία: Λάθη στο κτηματολόγιο μπλοκάρουν την αγορά ακινήτων 31 Οκτ 2025