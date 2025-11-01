Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
Αιτωλοακαρνανία

Οι Άγιοι Ανάργυροι Λουτρού Αμφιλοχίας

Γιορτάζει σήμερα 1η Νοεμβρίου το εκκλησάκι στην Αμφιλοχία

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το χωριό κοντά στην παραλία “Αράπης”.

Κτίστηκε το 1863 και πανηγυρίζει την 1η Ιουλίου και την 1η Νοεμβρίου

 

Orthodoxia Ancienty Nature History

