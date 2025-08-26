Οι 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας: Fast track προσλήψεις, ευέλικτο ωράριο και σπαστή άδεια αναψυχής

«Σπαστή» άδεια αναψυχής, διευθέτηση του χρόνου εργασίας ακόμα και εντός εβδομάδας και προσλήψεις fast track μέσω κινητού προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο εισάγει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα απασχόλησης έως και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη υπό αυστηρές προϋποθέσεις ώστε να προστατεύεται ο εργαζόμενος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο νομοσχέδιο το οποίο θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 19 Σεπτεμβρίου προστέθηκε διάταξη που ορίζει ρητά ότι ο εργαζόμενος δε μπορεί να απολυθεί αν αρνηθεί να δουλέψει υπερωριακά (η καταγγελία της σύμβασης θα θεωρείται άκυρη).

«Στόχος μας είναι η πιο δίκαιη αγορά εργασίας που να εξυπηρετεί με το ευέλικτο ωράριο τους εργαζόμενους -ιδίως τους γονείς – αλλά και τις ανάγκες των επιχειρήσεων» έχει επισημάνει η υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως η οποία θεωρεί σημαντική τη μείωση της γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί σήμερα τις επιχειρήσεις».

Οι 8 σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

- Διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία έως και σε ετήσια βάση

- Εργασία έως και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη

- Υπερωριακή απασχόληση και στην εκ περιτροπής εργασία

- Προσλήψεις εξπρές ακόμα και μέσω κινητού τηλεφώνου

- Οικειοθελής αποχώρηση με ένα κλικ

- Τέλος οι αυθαιρεσίες στο μισθό με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας

- Δικαίωμα στη σπαστή άδεια

- «Πάγωμα» της ΕΑΣ για εργαζόμενους συνταξιούχους

Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Εισάγεται η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και όχι μόνο για ένα εξάμηνο), δίνοντας ανάσα κυρίως σε εργαζόμενους γονείς και άτομα με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις ενώ την ίδια ώρα θα εξυπηρετούνται καλύτερα και οι ανάγκες της επιχείρησης τις περιόδους αιχμής . Η διευθέτηση μπορεί να γίνει σε εβδομαδιαία , μηνιαία έως και σε ετήσια βάση παρέχοντας ευελιξία σε κάθε εργαζόμενο να προγραμματίσει τον ελεύθερο χρόνο του. Προσοχή , για την όποια μετατροπή στο ωράριο απασχόλησης απαιτείται υποχρεωτικά η συναίνεση των εργαζομένων.

Με τα νέα δεδομένα και κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη θα μπορούν να αυξάνουν ή να μειώνουν το ημερήσιο ωράριο εργασίας διατηρώντας τον μέσο όρο των 40 ωρών εβδομαδιαίως. Οι επιπλέον ώρες εργασίας θα μπορούν να αντισταθμίζονται με μειωμένο ωράριο, ρεπό ή άδεια σε επόμενες ημέρες. Για παράδειγμα, θα μπορεί να εφαρμόζεται 10ωρη εργασία ημερησίως για δυο μέρες, και σε αντάλλαγμα οι εργαζόμενοι θα έχουν για δυο συνεχόμενες εντός της ίδιας εβδομάδας μειωμένο ημερήσιο ωράριο εργασίας ενώ την πέμπτη μέρα να παίρνουν ρεπό στο πλαίσιο της 4ήμερης εργασίας.

Το υπουργείο εργασίας δηλώνει κατηγορηματικά ότι το οκτάωρο ημερήσιας απασχόλησης είναι κεκτημένο και παραμένει σε απόλυτη ισχύ.

Προσλήψεις εξπρές

Παράλληλα ,στο ίδιο νομοσχέδιο , θα προωθηθούν οι προσλήψεις με fast track διαδικασίες μέσω εφαρμογής στο κινητό ώστε να μπορεί να προσλαμβάνεται προσωπικό ειδικά σε έκτακτες περιπτώσεις όπως είναι οι αργίες και τα Σαββατοκύριακα όταν παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης πελατών στην εστίαση, τα καταλύματα και τις ξενοδοχειακές μονάδες. Ειδικότερα κάθε εργοδότης δύναται να προσλαμβάνει εργαζόμενους για την κάλυψη επειγουσών αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) ημερών την εβδομάδα, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ταχείας Πρόσληψης».

Πριν από την έναρξη της απασχόλησης, ο εργοδότης δηλώνει μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τους ουσιώδεις όρους εργασίας που προβλέπονται .Εφόσον πρόκειται για εργαζόμενο αλλοδαπό ή ανήλικο, μέσω της ίδιας εφαρμογής υποβάλλονται και τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ο εργαζόμενος λαμβάνει ειδοποίηση για την πρόταση προς σύναψη της σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «MyErgani», και πρέπει να την αποδεχθεί, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής, πριν από την έναρξη της απασχόλησης. Σε περίπτωση τροποποιήσεων των δηλωθέντων στοιχείων ο εργοδότης αποστέλλει εκ νέου ηλεκτρονική ειδοποίηση, ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, και ο εργαζόμενος πρέπει να αποδεχθεί την τροποποίηση, το αργότερο έως την έναρξη του αρχικά δηλωμένου ωραρίου ή έως την έναρξη τυχόν μεταβληθέντος ωραρίου, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

Προσοχή! Στο σχέδιο νόμου δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη για απολύσεις εξπρές . Το πλαίσιο παραμένει ως έχει.

Οικειοθελής αποχώρηση με ένα κλικ

Στο ίδιο πλαίσιο μείωσης της γραφειοκρατίας εντάσσεται και η οικειοθελής δήλωση αποχώρησης με ένα κλικ. Με το ισχύον καθεστώς όταν μια σύμβαση λήγει οικειοθελώς από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης δεν μπορεί να προσλάβει άμεσα άλλον εργαζόμενο αλλά θα πρέπει να παρέλθει ένα 10ήμερο διαφορετικά ο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για απόλυση. Με τις προσλήψεις και αποχωρήσεις fast track η πρόσληψη εργαζομένων σε αντικατάσταση των οικειοθελώς αποχωρούντων θα γίνεται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει ένα 10ήμερο για να μη χαρακτηριστεί η οικειοθελής αποχώρηση, ως απόλυση.

Εργασία 13 ωρών στον ίδιο εργοδότη

Προβλέπεται εργασία 13 ώρες την ημέρα, σε έναν εργοδότη , επεκτείνοντας παλαιότερη ρύθμιση που όριζε τις 13 ώρες ως πλαφόν ωραρίου απασχόλησης σε δύο εργοδότες ( ένα κανονικό οκτάωρο + μερική απασχόληση). Προϋπόθεση για το διευρυμένο ωράριο είναι να τηρούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο ως προς τον ημερήσιο χρόνο ανάπαυσης ( 11 ώρες και τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας ( 40 ώρες) καθώς και για την προσαύξηση του μισθού.

Να σημειωθεί ότι, σήμερα, πέραν του 8ώρου, επιτρέπεται μία ώρα υπερεργασίας (με νόμιμη προσαύξηση +20%) και έως 3 ώρες υπερωρίας (με έγκριση και προσαύξηση +40%). Βασική προϋπόθεση είναι ότι δεν θα υπερβαίνει τις 150 ώρες ετησίως (εκτός αν δοθεί ειδική άδεια από το ΣΕΠΕ). Με την προωθούμενη ρύθμιση, το επιτρεπόμενο 12ωρο, θα γίνει 13ωρο, χωρίς να αλλάζουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, στο σχέδιο νόμου ορίζεται πως διατηρούνται οι 48 ώρες υπερωρίας στο τετράμηνο και οι 150 ώρες υπερωρίας σε ετήσια βάση, ως ανώτατο επιτρεπτό όριο. Συνεπώς, ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί 13 ώρες ημερησίως έως συνολικά 37,5 ημέρες τον χρόνο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τα 27 κράτη - μέλη της ΕΕ, πάνω από 10 χώρες αναγνωρίζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τη δυνατότητα 13ωρης ημερήσιας υπερωριακής εργασίας.

Προσοχή! Στο νομοσχέδιο προστέθηκε το άρθρο 14 που ορίζει ρητά ότι ο εργαζόμενος δε μπορεί να απολυθεί αν αρνηθεί να δουλέψει υπερωριακά ( η καταγγελία της σύμβασης θα θεωρείται άκυρη)

Η σχετική διάταξη έχει στόχο να προστατέψει τον εργαζόμενο στο πλαίσιο της επέκτασης κατά μία ώρα των υπερωριών, που υπό προϋποθέσεις, θα μπορούν να αποφέρουν έως και 13 ώρες εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Το υπουργείο εργασίας δηλώνει κατηγορηματικά ότι το οκτάωρο ημερήσιας απασχόλησης είναι κεκτημένο και παραμένει σε απόλυτη ισχύ.

Μισθολογική προσαύξηση λόγω υπερωριών: Στο νομοσχέδιο επισημαίνεται ότι οι υπερωρίες συνοδεύονται από τις νόμιμες προσαυξήσεις (συν 40%). Αυτό διασφαλίζεται και από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καθώς αν δεν δηλωθεί η υπερωρία, η επιπλέον ώρα απασχόλησης θεωρείται παράνομη και οφείλεται προσαύξηση 120%. Μάλιστα, με τη νέα ρύθμιση ο εργαζόμενος ευνοείται μισθολογικά. Παράδειγμα: εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται σε δύο εργοδότες και αμείβεται με 8 ευρώ την ώρα εφόσον απασχοληθεί 13 ώρες σε δύο εργοδότες, θα αμειφθεί με ημερομίσθιο ύψους 104 ευρώ. Εάν απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες σε έναν και μόνο εργοδότη, θα λάβει 119 ευρώ. Έτσι, Θα πρέπει να υπάρχει η συναίνεση του εργαζόμενου για μια τέτοια προσθήκη, κάτι που αν δεν συμβεί, δεν θα μπορεί να απολυθεί για την άρνησή του.

Υπερωρίες στην εκ περιτροπής εργασία

Παράλληλα, θα επιτραπεί για πρώτη φορά, η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις (40% στο ωρομίσθιο), ενισχύοντας τόσο το εισόδημα των εργαζομένων όσο και τη λειτουργικότητα των επιχειρήσεων, κυρίως δε αυτών που λειτουργούν στους κλάδους της εστίασης και έχουν αυξημένες ανάγκες κάποιες ημέρες την εβδομάδα.

Τέλος στις αυθαιρεσίες με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας

Θεσπίζεται ρητά ότι τυχόν μείωση αποδοχών που γίνεται μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή, προστατεύοντας τους εργαζομένους από καταχρηστικές πρακτικές. Το φαινόμενο που έχει παρουσιαστεί είναι ότι με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εμφανίζονται αιφνιδίως οι «κρυφές» υπερωρίες που μέχρι σήμερα δεν πληρώνονταν. Οι εργοδότες πλέον υπό την απειλή των προστίμων καταβάλλουν στο ακέραιο τις υπερωρίες. Ωστόσο για να περιορίσουν το αυξημένο κόστος επιχειρούν σε κάποιες περιπτώσεις να μειώσουν τον μισθό για να συμψηφίσουν τις υπερωρίες. Δηλαδή για παράδειγμα τα 1800 ευρώ μειώνονται σε 1500 . Με την προωθούμενη διάταξη η όποια μείωση των αποδοχών θεωρείται βλαπτική μεταβολή και είναι άκυρη στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου.

Τι αλλάζει στη θερινή άδεια :

Περισσότερη αυτονομία στην κατανομή της ετήσιας καλοκαιρινής άδειας προβλέπει η διάταξη που εντάσσεται στο εργασιακό νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα με τη διάταξη παρέχεται πλέον η ελευθερία στον εργαζόμενο να κατανείμει την ετήσια άδεια αναψυχής του όπως ο ίδιος επιθυμεί, ύστερα από συνεννόηση με τον εργοδότη, ενισχύοντας την αυτοδιάθεση του στον χρόνο ανάπαυσης.

Σήμερα , η κατάτμηση του χρόνου αδείας ( σπαστή άδεια) επιτρέπεται μόνο κατ΄εξαίρεση σε δύο περιόδους από τις οποίες η μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες επί εξαήμερου εβδομαδιαίας εργασίας και 10 εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου μετά από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη. Ωστόσο πρακτικά στις περισσότερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα η άδεια δίνεται για τρεις εβδομάδες τον Αύγουστο όταν κλείνουν η υπολειτουργούν οι επιχειρήσεις . Αντίθετα , μια σειρά επιχειρήσεων ( πχ εμφιαλωμένα νερά , αναψυκτικά) προτιμούν να δίνουν τη μεγάλη άδεια στους εργαζόμενους το χειμώνα αντί για την περίοδο αιχμής.

Με τη νέα διάταξη , καταργούνται τα «στεγανά» καθώς ο εργαζόμενος μπορεί να «σπάσει» την άδειά του όπως τον βολεύει , σε συνεννόηση όμως με τον εργοδότη. Π.χ. θα μπορεί να λάβει την ετήσια άδειά του τμηματικά σε 4 διαφορετικές περιόδους εντός του ίδιου έτους αν επιθυμεί κάτι τέτοιο .

Τι αλλάζει στην ΕΑΣ των εργαζόμενων συνταξιούχων

Στο εργασιακό νομοσχέδιο εντάσσεται ασφαλιστική διάταξη που « παγώνει» την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για τις περιπτώσεις των εργαζόμενων συνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν η πρόκειται να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξη τους λόγω της προσμέτρηαης ενσήμων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Η διάταξη θα «θεραπεύει την στρέβλωση , μια προσαύξηση στη σύνταξη, να οδηγήσει σε μείωση στο τελικό ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος είτε γιατί ο συνταξιούχος εισέρχεται στο 1ο κλιμάκιο της Εισφοράς Αλληλεγγύης ή γιατί αλλάζει κλιμάκιο.

Ετσι για παράδειγμα αν το εισόδημα του συνταξιούχου μετά την προσαύξηση υπερβαίνει τα 1434 ευρώ ( με βάση την κλίμακα του 2025) η κλίμακα θα παραμένει η ίδια. Σημειώνεται ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης, επιβάλλεται κλιμακωτά και κυμαίνεται από 3% έως 14% ανάλογα με το μηνιαίο εισόδημα από κύριες συντάξεις.

