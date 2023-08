Οδυσσέας Βλαχοδήμος: Μεταγραφικό «μπαμ» για τον ‘Ελληνα διεθνή τερματοφύλακα

Επίσημη πρόταση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε στα χέρια του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος και είπε το «ναι» σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports»!

Μπορεί τα τελευταία 24ωρα οι Κόκκινοι Διάβολοι να είχαν προχωρήσει την περίπτωση του Τούρκου κίπερ της Φενέρμπαχτσε, Μπαγιντίρ, ο οποίος μάλιστα πέρασε κι από ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, αλλά ο έγκυρος ρεπόρτερ, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ ήρθε να ανατρέψει τα δεδομένα κάνοντας λόγο για προφορική συμφωνία με τον βασικό κίπερ της Εθνικής μας!

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Βλαχοδήμος αποτελεί επιθυμία του Έρικ Τεν Χαγκ, αλλά το τοπίο παραμένει θολό ως προς την έκβαση της μεταγραφής λόγω των προχωρημένων εξελίξεων με τον Μπαγιντίρ.

Αν το deal προχωρήσει, η Γιουνάιτεντ πιθανότατα θα προσφέρει το ποσό των 15 εκατ. ευρώ στην Μπενφίκα και πενταετές συμβόλαιο στον Έλληνα διεθνή, ο οποίος φέρεται έτοιμος να ανταγωνιστεί τον Αντρέ Ονάνα και να διεκδικήσει το «Νο1» στους Κόκκινους Διαβόλους.

❗️🆕: Understand that Odysseas #Vlachodimos has received an official offer from ManUtd. He could sign a contract until 2028.

➡️ It’s a verbal agreement in principle

➡️ Price valuation: Around €15m.

Ten Hag wants him but there’s no final decision as Altay #Bayindir is also… pic.twitter.com/9l0fd8X7aC

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 24, 2023