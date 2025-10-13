Οδυσσέας Σταμούλης για τον γάμο του: «Αν είναι κάπου εκεί ψηλά το παιδάκι μου, θα χάρηκε πολύ»

Δηλώσεις για τον πολιτικό γάμο με τη σύζυγό του έκανε ο Οδυσσέας Σταμούλης, αναφερόμενος και στον γιό του που σίγουρα από κάπου ψηλά θα χάρηκε πολύ

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα εκφράζοντας τη συγκίνησή του αναφερόμενος στην τραγική απώλεια του 11χρονου γιου του πριν από 2 χρόνια στην Ικαρία.

Οι δηλώσεις του Οδυσσέα Σταμούλη για τον γάμο του

«Δεν είναι όλα πράγματα για να βγουν προς τα έξω. Ευχαριστώ για τις ευχές σας και ευχηθείτε μας καλή ζωή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, αν είναι κάπου εκεί ψηλά που λένε το παιδάκι μου, νομίζω ότι θα χάρηκε πάρα πολύ, γιατί την είχε σαν δεύτερη μητέρα του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Οδυσσέας Σταμούλης.

«Μακάρι να είμαστε για πάντα μαζί με την Κωνσταντίνα, προσπαθούμε να ανοίξουμε έναν κύκλο γαλήνης. Ο αδελφός μου ήταν μάρτυρας στον γάμο, είναι πάντα δίπλα μου», κατέληξε ο ηθοποιός.

iefimerida.gr