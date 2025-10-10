Οδύνη στην κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού - Ο σπαρακτικός επικήδειος του πατέρας της

Σε απόλυτο κλίμα πένθους πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, τηρουμένων των μέτρων ιδιωτικότητας σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Συντετριμμένοι από την απώλεια της 30χρονης κόρης τους είναι οι γονείς της, Μπέσσυ και Διαμαντής Λαιμού, καθώς και τα δίδυμα αδέλφια της.

Η Μαρίσσα, μέλος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, άφησε την τελευταία της πνοή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της, με την αιτία θανάτου να προκαλεί σοκ: σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Μαρίσσα Λαιμού κατέληξε από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου.

Ο πατέρας της Μαρίσσας, Διαμαντής με τον επικήδειο που εκφώνησε στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων και Αγίου Λαζάρου, στο Α Νεκροταφείο

Μεταξύ άλλων είπε:

«Σήμερα στεκόμαστε εδώ με την πιο βαριά καρδιά που μπορεί να έχει ένας γονιός. Δεν προετοιμάζεται κανείς να αποχαιρετίσει το παιδί του, γιατί το παιδί είναι το αύριο, είναι η συνέχεια.

Από μικρό κοριτσάκι είχε ένα πάθος, το θέατρο. Ήταν ο κόσμος της, η χαρά της, η ίδια της η ζωή.

Το καλοκαίρι που πέρασε ήμασταν όλοι μαζί, μια ευτυχισμένη οικογένεια, περάσαμε όμορφες στιγμές. Ποιος να φανταζόταν ότι αυτό το καλοκαίρι θα ήταν το τελευταίο της;»

Με δάκρυα στα μάτια ο αδελφός της Μαρίσσας Λαιμού αποχαιρέτησε την πολυαγαπημένη του αδελφή

Ο αδερφός της με δάκρυα στα μάτια σημείωσε στον επικήδειό του:

Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε την ζωή της αγαπημένης μας αδελφής Μαρίσσας. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράφουν τον αβάσταχτο αυτό πόνο.

Είναι μία πληγή που ποτέ δεν θα επουλωθεί, πραγματικά. Η Μαρίσσα είχε την πιο αγνή καρδιά και ψυχή. Ήταν ο πιο γλυκός και ευγενικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει.

Η Μαρίσσα αγαπούσε όλους γύρω της και πάντα προσπαθούσε να βοηθήσει με κάθε τρόπο όπου μπορούσε.

Η θεία της άτυχης 30χρονης, Χρυσάνθη Λαιμού δήλωσε στο Mega:

«Τέτοιες ώρες είναι δύσκολο να βρω λόγια συμπαράστασης που να με εκφράζουν απόλυτα. Εύχομαι η οικογένεια να βρει φως για τον υπόλοιπο δρόμο της ζωής τους. (Η Μαρίσσα) ήτα η χαρά της ζωής, με κέφι να διοργανώνει διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Σχεδίαζει να βρίσκεται πολύ στην Ελλάδα για να είναι κοντά με την γιαγιά και τον παπού της που τους λάτρευε. Ήταν ένα υπέροχο πλάσμα.»

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν και το κείμενο που έγραψαν στο στεφάνι οι παπούδες της 30χρονης:

Εγγονούλα μας, λατρεμένο Μαρισσάκι μας, το χαμόγελο σου θα φωτίζει τις πονεμένες μας ψυχές για πάντα στην καρδιά μας.

Ο παππούς Άγγελος και η γιαγιά Καιτούλα.

Πηγή: newsbeast.gr