«Οδοστρωτήρας» η Μαρία Σάκκαρη: Σάρωσε την Μπόνταρ με 2-0 στο US Open

Εντυπωσίασε η Μαρία Σάκκαρη στο δεύτερο γύρο του US Open, σαρώνoντας την Άννα Μπόνταρ με 2-0 και δείχνοντας έτοιμη για μία μεγάλη πορεία στο αμερικανικό Γκραν Σλαμ.

Παρότι προερχόταν από μεγάλη νίκη επί της Σβιτολίνα, η Άννα Μποντάρ (Νο97 στον κόσμο) δεν κατάφερε να αντισταθεί στην Μαρία Σάκκαρη (No64 στην παγκόσμια κατάταξη) στο δεύτερο γύρο του US Open, με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια να περνάει σαν… οδοστρωτήρας στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Μαρία Σάκκαρη χρειάστηκε να “σβήσει” μπρέικ πόιντ της αντιπάλου της στο ξεκίνημα του πρώτου σετ, αλλά στη συνέχεια έκανε… παρέλαση στις ΗΠΑ. Βρήκε πρώτη το μπρέικ κόντρα στην Ουγγαρέζα τενίστρια και παρότι της επέτρεψε να “απαντήσει” αμέσως, έκανε νέο δικό της μπρέικ για να “κλείσει” με 6-3 το πρώτο σετ.

Ακολούθησε “πάρτι” στο δεύτερο σετ, αφού η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε πλέον και την ψυχολογία με το μέρος της, “σπάζοντας” τέσσερις φορές το σερβίς της Μποντάρ, για ένα επιβλητικό 6-1, που της χάρισε τη νίκη με 2-0 και την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open. Η Σάκκαρη αναμένεται έτσι να κάνει και νέο “άλμα” στην κατάταξη, αφού δεν έχει να υπερασπιστεί βαθμούς από πέρυσι στο αμερικανικό Γκραν Σλαμ.

