Οδικός άξονας Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία: «Έχουμε θυμώσει με την απραξία» λένε οι άνθρωποι του Συντονιστικού

Οι εκπρόσωποι του Συντονιστικού εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για την πολυετή απραξία γύρω από τον οδικό άξονα Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία, τονίζοντας ότι παρά τις δεσμεύσεις και τη σημασία του έργου, δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό βήμα προόδου.

Ο οδικός άξονας που θα συνέδεε το Πλατυγιάλι με το Αγρίνιο, το Καρπενήσι και τη Λαμία, έχει αποτελέσει για δεκαετίες μια από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις «παγωμένων» υποδομών.

Παρά την επίμονα διατυπωμένη ανάγκη των τοπικών κοινωνιών των δύο νομών, της Αιτωλοακαρνανίας και της Ευρυτανίας, αλλά και τη διακομματική αναγνώριση της σημασίας του έργου δεν έχει προχωρήσει ούτε στο ελάχιστο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συντονιστικό επιχειρεί να επανεκκινήσει τον δημόσιο διάλογο, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση στους βουλευτές των δύο νομών, τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους, σε κάθε θεσμικό παράγοντα και σε κάθε πολίτη της Αιτωλοακαρνανίας και της Ευρυτανίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, ενώ θα δοθεί ο λόγος σε πολιτικούς, εκπροσώπους φορέων και πολίτες που επιθυμούν να τοποθετηθούν.

Με κεντρικό τίτλο «Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία: Γιατί δεν το θέλουν;», η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει όχι μόνο τις καθυστερήσεις, αλλά και τις πραγματικές αιτίες που κρατούν καθηλωμένο ένα έργο με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για τους δύο νομούς, αλλά και όλη τη Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Ο εκπρόσωπος του συντονιστικού της Ευρυτανίας Γρηγόρης Φέρρας, μιλώντας στη «Συνείδηση», επεσήμανε:

«Η εκδήλωση της 13ης Δεκεμβρίου στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί ένα σημείο καμπής. Είναι η στιγμή που θα αποκαλυφθούν οι πραγματικές προθέσεις των πολιτικών και θεσμικών παραγόντων για τον οδικό άξονα Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία. Μια διαδρομή ζωτικής σημασίας, την οποία η κοινωνία ζητά επί δεκαετίες, αλλά η Πολιτεία εξακολουθεί να αγνοεί.

Τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπήρξε καμία θετική εξέλιξη. Καμία δέσμευση, κανένα απτό βήμα, καμία μελέτη που να προχωρά. Οι ίδιοι πολιτικοί που μέχρι χθες εμφανίζονταν σε συναντήσεις και φωτογραφίες, σήμερα καλούνται να αποδείξουν, αν η παρουσία τους τότε ήταν ουσιαστική ή απλώς επικοινωνιακή.

Το Συντονιστικό της Ευρυτανίας έχει ήδη απευθύνει πρόσκληση στους Δημάρχους Αγράφων και Καρπενησίου, καθώς και στον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιό. Είναι σημαντικό να ακουστούν οι θέσεις όλων όσοι εκπροσωπούν θεσμικά την Ευρυτανία.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι πολιτικοί ιθύνοντες της Ευρυτανίας έχουν δηλώσει δημόσια πως ο άξονας Λαμία – Καρπενήσι πρέπει να συνεχιστεί με κατεύθυνση και προς το Αγρίνιο. Αυτό είναι θετικό ως πρόθεση, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται επιτέλους ισχυρή πολιτική βούληση, διεκδίκηση, πίεση και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Υπενθυμίζουμε ότι είχε αποφασιστεί ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας να ηγηθεί θεσμικά του Συντονιστικού στην προσπάθεια διεκδίκησης προς την κεντρική εξουσία. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει καμία ουσιαστική ενέργεια.

Ο οδικός άξονας δεν προχωρά ούτε στο ελάχιστο, παρόλο που αποτελεί πάγιο αίτημα της κοινωνίας και έχουν υπάρξει κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις, ακόμη και ερωτήσεις στη Βουλή. Ο τίτλος της εκδήλωσης «Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία: Γιατί δεν το θέλουν;» και περιμένει απαντήσεις.

Η κοινωνία των δύο νομών δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Ασφάλεια, πρόσβαση, ανάπτυξη και δικαιοσύνη δεν είναι προαιρετικά. Είναι δικαίωμα. Στις 13 Δεκεμβρίου θα φανεί ξεκάθαρα ποιος πραγματικά θέλει τον δρόμο και ποιος όχι».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού της Αιτωλοακαρνανίας, Λίνος Υφαντής, μιλώντας στη «Συνείδηση», ανέφερε:

«Ουσιαστικά είναι παράσταση διαμαρτυρίας. Λάβαμε την απόφαση να προχωρήσουμε σ’ αυτή την ενέργεια, διότι διαπιστώνουμε απαξία τα τελευταία τρία χρόνια. Όχι μόνο δεν είδαμε καμία κινητικότητα για το έργο αυτό, αλλά δεν είδαμε καμία κινητικότητα και ως προς τα κομμάτια που ήδη «έτρεχαν». Δεν μπορεί οι κάτοικοι της περιοχής να κινούνται από το Αγρίνιο προς την Αβόρανη και να βλέπουν τόσο καιρό ένα δρόμο 2.5 χλμ μισοτελειωμένο και κανείς να μην έχει να μας πει κάτι γι αυτό. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται στην περιοχή Υπουργοί Υποδομών, να έρχονται οι βουλευτές μας, να περνούν κατά καιρούς κυβερνητικά κλιμάκια και κανείς τους να μην λέει κάτι για το δρόμο αυτό.

Έχουμε προβληματιστεί πάρα πολύ και θεωρούμε ότι κεκτημένα παλαιότερων γενιών έχουν χαθεί. Όχι μόνο εγκαταλείφτηκε το όραμα Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία, το οποίο είναι καθαρά αναπτυξιακό και πρόκειται να δώσει ώθηση, ανάπτυξη και να πετύχει την εισροή χρήματος στην τοπική κοινωνία , αλλά αντί να μαχόμαστε όλο και περισσότεροι για το όραμα αυτό παραμένουμε σιωπηροί. Δεν είμαστε κίνημα διαμαρτυρίας, θέλουμε την συνεργασία με όλους και γι αυτό τους καλούμε να παραστούν στις 13.12.25 στις 18.00 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο.

Στο Επιμελητήριο θα κάνουμε έναν απολογισμό το τι έχει γίνει ως τώρα και θα δούμε και πως θα συνεχίσουμε, ενώ ανάλογα τη συζήτηση και την εξέλιξή της θα εκδώσουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ο επόμενος στόχος μας είναι να κάνουμε εκδήλωση στην Αθήνα, είτε με την μορφή εκδήλωσης είτε με την μορφή διαμαρτυρίας.

Έχουμε θυμώσει πάρα πολύ με την απραξία αυτή και θέλουμε κάποιος να δώσει ένα όραμα σοβαρό στον τόπο για το πώς θα βγει από την αδράνεια. Δεν μπορεί να είμαστε σε χώρα της Ε.Ε. και οι δρόμοι που συνδέουν τη Δυτική με την Ανατολική Στερεά Ελλάδα να είναι χειρότεροι από δρόμους όμορων γειτονικών χωρών που είναι εκτός Ε.Ε.. Δεν μπορεί να είμαστε στην Ε.Ε. να υπάρχει ένα οδικό δίκτυο από το 1975 και το 1995 και κανείς να μην μιλάει. Συνεπώς, είναι ευθύνη όλων μας όχι μόνο αυτός ο στόχος για τον δρόμο Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία να μην ξεχαστεί, αλλά να υλοποιηθεί».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»