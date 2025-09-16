Οδηγός ταξί έβγαλε μαχαίρι σε συνάδελφό του για τις κούρσες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν οδηγός ταξί απείλησε με μαχαίρι συνάδελφό του για τις κούρσες από και προς το αεροδρόμιο.

Ο άνδρας απείλησε τον συνάδελφό του με μαχαίρι την Κυριακή (14.9.25), με αφορμή τις «κούρσες» από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/9) στην πιάτσα ταξί έξω από το αεροδρόμιο, με τον δράστη να διεκδικεί να πάρει «κούρσα» του συναδέλφου του, εκείνος να αντιδρά και τελικά ο δράστης έβγαλε το μαχαίρι και ξεκίνησε να τον απειλεί.

Τον σταμάτησαν άλλοι οδηγοί ταξί που βρισκόταν στο σημείο και αστυνομικές δυνάμεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Δείτε το βίντεο:

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο οδηγός απείλησε τον συνάδελφό του. Το θύμα κατήγγειλε πως είχε ενημερώσει παλαιότερα τον εργοδότη του ότι ο δράστης «κλέβει τους πελάτες του». Όταν ο δράστης το έμαθε, τον κάλεσε και τον απείλησε πως θα τον μαχαιρώσει.

Μάλιστα, τους ισχυρισμούς του θύματος επιβεβαίωσε μιλώντας στην ΕΡΤ και ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, σημειώνοντας πως ο οδηγός είναι γνωστός για την παραβατική του συμπεριφορά.

