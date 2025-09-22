Οδηγός πυροβόλησε με καραμπίνα στην Πατρών - Πύργου κατά άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα

Πυροβολισμοί «έπεσαν» στη νέα Εθνική Πατρών - Πύργου, όταν οδηγός αυτοκινήτου πυροβόλησε με καραμπίνα κατά άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα.

 

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (21.09.2025) στη νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, όταν οδηγός αυτοκινήτου τράβηξε καραμπίνα και σημάδεψε οδηγό εκσκαφέα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ειδικότερα χθες το απόγευμα στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Αλισσού, ο κατηγορούμενος κινούμενος με αυτοκίνητο, σε παράλληλη κατεύθυνση με άνδρα, που οδηγούσε εκσκαφέα, έστρεψε κυνηγητικό όπλο προς το μέρος του παθόντα και τον πυροβόλησε μία φορά, χωρίς να προκληθεί ο τραυματισμός του, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε τμήμα του εκσκαφέα.

22 Σεπ 2025

