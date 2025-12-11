Οδηγός μηχανής παρέσυρε τροχονόμο στην Αττική Οδό για να αποφύγει μπλόκο (βίντεο)

Απίστευτα πλάνα από την Αττική Οδό βγήκαν την Πέμπτη 11/12 στο φως της δημοσιότητας. Οδηγός μηχανής παρέσυρε τροχονόμο που τον σταμάτησε για έλεγχο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τροχονόμοι έχουν στήσει μπλόκο επί της Αττικής Οδού και σταματούν όλους τους οδηγούς μηχανών. Έτσι, έκαναν σήμα και στον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο. Στα πλάνα φαίνεται να συνομιλεί με τους τροχονόμους που του έχουν κόψει τον δρόμο και λίγο μετά να πατάει γκάζι για να φύγει. Ως αποτέλεσμα είχε να παρασύρει τον έναν από αυτούς.

Στα επόμενα πλάνα φαίνεται ο τροχονόμος να σέρνεται και ο οδηγός της μηχανής να πέφτει σε αυτοκίνητο που ήταν ακινητοποιημένο. Από την αντίδραση του τροχονόμου φαίνεται πως δεν τραυματίστηκε σοβαρά και αμέσως σηκώθηκε στα πόδια του.

Οι συνάδελφοί του έσπευσαν κατευθείαν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό.

Πηγή: newsit.gr