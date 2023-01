Έλληνας οδηγός καταγράφει σκηνή σεξ σε αγώνα ράλι

Ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι ο Έλληνας Ιορδάνης Σερδερίδης ο οποίος όπως φαίνεται οδηγεί με πολύ γρήγορο ρυθμό στη νυχτερινή ειδική.

Η κάμερα καταγράφει την πορεία του και λίγο από τα πλαϊνά του δρόμου όπου κάθονται οι θεατές.

Εκεί, όπως θα δει κάποιο πιο προσεκτικό μάτι, δύο από τους θεατές είχαν αποφασίσει ότι το θέαμα που έδιναν οι οδηγοί του αγώνα δεν ήταν και τόσο ενδιαφέρον.

Και αποφάσισαν να δώσουν έναν πιο ερωτικό τόνο, προχωρώντας σε περιπτύξεις και ακατάλληλες σκηνές.

Το video έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο, με το κοινό να σχολιάζει με ιδιαίτερα πικάντικο τρόποτην αγωνιστική “δράση” του ζευγαριού.

Honey, let's go watch the rally and have sex on a dark road? Why not!

(look right side of the road)#WRCLive #WRC2023 #RallyMonteCarlo #RallydeMonteCarlo #WRC #Rally pic.twitter.com/Nb7v5VHBkJ

— Taavi Post (@taavipost) January 19, 2023