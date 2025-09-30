Οχήματα - «φαντάσματα» στους δρόμους: Στενεύει ο κλοιός για τα εκείνα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ

Σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέρχονται τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και οι ιδιοκτήτες τους δεν τα έχουν πάει στο ΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πρώτων ηλεκτρονικών διασταυρωτικών ελέγχων.

Η διαδικασία εκκαθάρισης και διασταύρωσης των στοιχείων στις βάσεις δεδομένων έχει δείξει ότι τουλάχιστον 700.000 οχήματα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, ενώ οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα διευρυνθούν, κάτι που μπορεί να σημάνει και την αύξηση του αριθμού των μη προσκομισθέντων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων.

Μάλιστα, οι εκτιμήσεις είναι ότι ο αριθμός αυτός (των μη προσκομισθέντων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων) δεν αποκλείεται να ξεπεράσει τα 2.000.000 οχήματα!

Για τα επιβατικά ΙΧ το πρόστιμο αν ο ιδιοκτήτης τους δεν τα έχει περάσει από ΚΤΕΟ τον χρόνο που ορίζει ο νόμος ανέρχεται σε 150 ευρώ, ενώ παράλληλα ο οδηγός χάνει το δίπλωμα και τα στοιχεία κυκλοφορίας για 20 ημέρες, ενώ για τα επαγγελματικά οχήματα ο νέος ΚΟΚ είναι πολύ αυστηρότερος! Υπενθυμίζεται ότι αν το ιδιωτικό ΙΧ περάσει ΚΤΕΟ εκπρόθεσμα καταβάλει και το λεγόμενο «παράβολο καθυστέρησης» που στα ΙΧ κυμαίνεται μεταξύ 16 ευρώ και 65 ευρώ, ανάλογα το χρονικό διάστημα που θα αργήσει να το περάσει από ΚΤΕΟ.

Κ. Κιτσοπάνος: Το 15% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ

Ο διευθύνων σύμβουλος του «ΕλεγΚΤΕΟν» Κώστας Κιτσοπάνος μιλώντας στην εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε: «Περίπου το 15% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεταξύ 5% με 10%. Το ποσοστό της Ελλάδας αντιστοιχεί από 700 χιλιάδες αυτοκίνητα μέχρι και 3,5 εκατ. αυτοκίνητα, διότι έχει να κάνει και με τις πινακίδες που παραδίδονται κάθε χρόνο.

Έχει ξεκινήσει ο ηλεκτρονικός έλεγχος μέσω της βάσης δεδομένων της ΑΑΔΕ και το πρόστιμο το οποίο θα επιβληθεί διοικητικά, θα πηγαίνει δηλαδή κατευθείαν στην ΑΑΔΕ, θα είναι 400 ευρώ.

Η Ελλάδα διαθέτει τον αρχαιότερο στόλο οχημάτων στην Ευρώπη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων στη χώρα μας είναι 17 έτη για τα ΙΧ, 23 έτη για τα φορτηγά και 18 έτη για τα λεωφορεία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος της ηλικίας των οχημάτων είναι για τα ΙΧ και τα λεωφορεία 12 έτη και για τα φορτηγά 13 έτη, ενώ ο νεότερος στόλος στην Ευρώπη είναι ο γερμανικός.

Στην Ελλάδα παρουσιάζεται το εξής: ενώ ο στόλος των οχημάτων, όπως προαναφέραμε, είναι γηραιός, υπάρχει χαμηλό ποσοστό κοψίματος στους ελέγχους. Αυτό σημαίνει ότι είναι ο πιο καλοσυντηρημένος. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας βλέπει το αυτοκίνητό του ως περιουσιακό στοιχείο και όχι ως εργαλείο, οπότε το έχει σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί δεν μπορεί να το αντικαταστήσει και επίσης σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρξει λίγο πιο εντατικός έλεγχος στο ΚΤΕΟ. Αυτό το αναφέρω διότι στην Ε.Ε. το ποσοστό των κομμένων από το ΚΤΕΟ οχημάτων ανέρχεται στο 15% με 20%.

Στην Ελλάδα όμως κατ’ αυτόν τον τρόπο φαίνονται και τα ποιοτικά στοιχεία που σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα είναι καλοσυντηρημένα. Αυτό προκύπτει από το ότι το 50% των οχημάτων παρατηρούνται δευτερεύουσες μόνο ελλείψεις, συνεπώς τα αυτοκίνητα είναι συντηρημένα, διότι όντως έρχονται στο ΚΤΕΟ με ελλείψεις, αλλά όχι σοβαρές. Δηλαδή ο Έλληνας όντως βλέπει το αυτοκίνητό του ως περιουσιακό στοιχείο.

Στη νοοτροπία του Έλληνα πρέπει να περάσει ότι το ΚΤΕΟ είναι ένας θεσμός που πιστοποιεί ότι το αυτοκίνητο που κυκλοφορεί σε δημόσιους δρόμους και μπορεί να αποτελέσει δυνητικά και δημόσιο κίνδυνο είναι ασφαλές, τόσο για τον οδηγό, όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο. Συνεπώς ο Έλληνας πρέπει να δει το ΚΤΕΟ σοβαρά και να πηγαίνει να ελέγχει το αυτοκίνητό του όταν ορίζει ο νόμος, κάθε 2 χρόνια ή 4 χρόνια από την αγορά του οχήματος και να αποζητά τον ποιοτικό έλεγχο.

Επίσης, δεν θα πρέπει να φοβάται ότι αν κοπεί στο ΚΤΕΟ, σημαίνει ότι είναι κακό για το αυτοκίνητό του. Αυτό σημαίνει ότι του δίνεται ένα μήνας διορία για να το επισκευάσει και να διασφαλιστεί τη σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου του. Το ΚΤΕΟ δεν είναι ένας διακοσμητικός θεσμός, αλλά είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την οδική ασφάλεια και την μάστιγα στη χώρα μας και στο νομό μας, που είναι τα τροχαία δυστυχήματα.

Η Πολιτεία, όπως προαναφέραμε, ήδη έχει ξεκινήσει τους ηλεκτρονικούς ελέγχους, ενώ θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι θα τους επεκτείνει τους ελέγχους αυτούς, συνεπώς θα πρέπει να φροντίσουν να περάσουν ΚΤΕΟ το όχημά τους, αν φυσικά δεν έχουν περάσει, για να μην χρειαστεί να πληρώσουν το πρόστιμο των 400 ευρώ ή διαφορετικά θα πρέπει να παραδώσουν τις πινακίδες του αυτοκινήτου και να το ακινητοποιήσουν.

Επίσης υπάρχει και ο παράγοντας που σχετίζεται με το περιβάλλον. Ένα αυτοκίνητο που δεν το ελέγχουμε και δεν το προσέχουμε, ίσως ρυπαίνει παραπάνω την ατμόσφαιρα, όμως σε ένα αστικό περιβάλλον, σε μια πόλη τις ώρες αιχμής με υψηλές θερμοκρασίες όπως λ.χ. είναι το Αγρίνιο, μπορεί να δημιουργήσει μια αφόρητη κατάσταση, η οποία είναι επικίνδυνη και για τη δημόσια υγεία.

Οι ελλείψεις που παρουσιάζονται στα οχήματα κατά τον έλεγχο του ΚΤΕΟ κατά 30% σχετίζεται με τους ρύπους, κατά 25% με τα φρένα, κατά 20% σχετίζεται με την ανάρτηση και τη διεύθυνση και κατά 15% στα ελαστικά».

