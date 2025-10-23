«Όχι» από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις Μονάδες Καύσης Απορριμμάτων

Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας το κυβερνητικό σχέδιο για τις Μονάδες Καύσης Απορριμμάτων, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ομόφωνα αρνητική είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο κυβερνητικό σχέδιο για τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης (Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών ή τις μονάδες καύσης όπως αναφέρονται ευρέως.

Η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τη δημιουργία έξι μονάδων καύσης σε όλη τη χώρα. Ωστόσο λόγω της σοβαρότατος του θέματος, το παρέπεμψε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην χθεσινή του συνεδρίαση αυτό ομόφωνα αποφάσισε να γνωμοδοτήσει αρνητικά.

Υπενθυμίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επέλεξε εν μέσω θερινής ραστώνης και για διάστημα μόλις 30 ημερών από τις 4 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου να δώσει σε δημόσια διαβούλευση τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τις μονάδες καύσης απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις στη συνέχεια και να δοθεί παράταση μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ωστόσο αρκετοί Δήμοι δεν μπήκαν στη διαδικασία ούτε στη συνέχεια να συζητήσουν το θέμα… Ενδεχομένως θεωρώντας ότι οι αποφάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης είναι προειλημμένες.

Η κατασκευή μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποτελεί, σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, δομική αναγκαιότητα για την επίτευξη του στόχου που θέτει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ): τη μείωση της ταφής αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στο 10% έως το 2030. Παρότι η ανακύκλωση και η προδιαλογή αποτελούν βασικούς πυλώνες του ΕΣΔΑ, η μελέτη υπογραμμίζει ότι χωρίς την ανάπτυξη θερμικών μονάδων για την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων, ο στόχος είναι πρακτικά ανέφικτος. Δηλαδή, χωρίς την καύση, θα συνεχίσουμε να θάβουμε απορρίμματα στους ΧΥΤΑ.

Η γεωγραφική κατανομή του δικτύου αυτών των μονάδων βασίζεται σε τέσσερις Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.), με την Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Ελλάδα να εντάσσονται στη δεύτερη ενότητα (Δ.Ε.2), που καλύπτει τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και μέρος των Ιόνιων, όπου προβλέπει την εγκατάσταση μιας μονάδας δυναμικότητας 154.000 τόνων, με πιθανές θέσεις κάπου στην Αρκαδία, την Αχαΐα ή την Ηλεία.

Η μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης της Διαχειριστικής Ενότητας 2 (στην Π.Ε. Αρκαδίας, Αχαΐας ή Ηλείας) θα είναι δυναμικότητας 154.000 τόνων ετησίως. Μάλιστα εκτιμάται ότι από το 2035 και μετά οι εισερχόμενες ποσότητες θα κυμαίνονται μεταξύ 150.000 και 152.000 τόνων ετησίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη εξετάζει σε βάθος 25ετίας τις ποσότητες Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) που θα «προσφέρει» κάθε τοπική μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη μονάδα καύσης. Και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι για τη Μονάδα του Αγρίνιου, για παράδειγμα, προβλέπεται από το 2030 έως το 2054 μια μείωση αυτή της ποσότητας κατά περίπου 1.700 τόνους από 15.654 σε 13.900 τόνους.

Η παραγωγή ενέργειας από τις μονάδες ΑΕΠΥ είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της μελέτης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το προτεινόμενο δίκτυο θα παράγει συνολικά 1.033 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος. Σύμφωνα με τη μελέτη η μονάδα στην Πελοπόννησο θα παράγει 138 GWh.

Η εισήγηση Μπλέτσα

Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Λίνος Μπλέτσας, που εισηγήθηκε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο πρότεινε αρνητική γνωμοδότηση, εκτιμώντας ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε έχει πολλές ασάφειες και ελλείψεις. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Λ. Μπλέτσα δεν παρουσιάζονται εναλλακτικά σενάρια στο σχεδιασμό, δεν γίνεται ανάλυση σε βάθος του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων, δεν γίνεται κάποια «σύνδεση» τηςενέργειας που θα παράγουν οι μονάδες καύσης με τις τοπικές ενεργειακές ανάγκες και τέλος δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αντισταθμιστικά προς τις τοπικές κοινωνίες, τη στιγμή μάλιστα που αναφέρεται ρητά στη Μελέτη η ανάγκη κοινωνικής αποδοχής του σχεδίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Αχαΐα και την Ηλεία πιθανόν να τις απασχολήσει και το ζήτημα της χωροθέτησης της Μονάδας, όταν θα έρθει μελλοντικά η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, γιατί μπορεί μεν μέχρι στιγμής να είναι στο προσκήνια η περιοχής της Αρκαδίας και συγκεκριμένα η Μεγαλόπολη, όπως απόφαση δεν έχει ληφθεί και εκεί οι αντιδράσεις φαίνεται να είναι εντονότερες, τουλάχιστον προς το παρόν.

Σε γενικές γραμμές παρόμοιο σκεπτικό αναπτύχθηκε και από τις άλλες παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, όπως από την πλευρά της Λαϊκής Συσπείρωσης η αντίδραση ήταν ακόμη εντονότερη, καθώς εκτιμάται ότι η λειτουργία αυτών των μονάδων είναι επιβλαβής όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και για την υγεία των κατοίκων, οπότε κακώς τίθεται θέμα αντισταθμιστικών.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»