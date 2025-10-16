ΟΧΕ – ΒΑΑ Δήμων Μεσολογγίου και Ξηρομέρου - Βγήκε η πρόσκληση για εντάξεις

Εκδόθηκε η πρόσκληση για την ένταξη 12 έργων ύψους 17 εκατ. ευρώ στην ΟΧΕ – ΒΑΑ των Δήμων Μεσολογγίου και Ξηρομέρου, μέσω του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 17 εκατ. ευρώ εκδόθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η πρόσκληση για ένταξη έργων στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΟΧΕ για ΒΑΑ) των Δήμων Μεσολογγίου και Ξηρομέρου.

Είχε προηγηθεί τον περασμένο Μάιο η έγκριση της Στρατηγικής για την ΟΧΕ που είχαν καταθέσει οι Δήμοι της περιοχής και πλέον θα μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για ένταξη στο νέο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό σχέδιο των Δήμων Μεσολογγίου και Ξηρομέρου περιλαμβάνει συνολικά περισσότερα από 80 έργα και δράσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής, καθώς επίσης στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Βεβαίως δεν θα χρηματοδοτηθούν όλα τα έργα του συνολικού σχεδίου από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά πολλά από αυτά θα επιδιωχθεί να χρηματοδοτηθούν από άλλα κοινοτικά προγράμματα.

Σε πρώτη φάση όμως από το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας θα χρηματοδοτηθούν έργα ύψους 17 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα τα έργα που έχουν χαρακτηριστεί ως έργα α’ προτεραιότητας και θεωρούνται ήδη ως προενταγμένα στο ΕΣΠΑ.

Ένα από τα βασικά στοιχεία της επένδυσης είναι η ανάδειξη τοπόσημων, όπως η αποκατάσταση του Κήπου Ηρώων στην Ι. Π. Μεσολογγίου, η αποκατάσταση και ανάδειξη του Ηρώου της Αρχαίας Αλυζίας στον Αστακό, η στερέωση και αποκατάσταση Ι.Ν Ζωοδόχου Πηγής Αρχοντοχωρίου στο Ξηρόμερο.

Επιπλέον, η ΒΑΑ περιλαμβάνει έργα υποδομής και αστικής ανάπλασης, όπως η αισθητική και λειτουργική ανάπλαση δημόσιων χώρων κοινοτήτων Κατοχής και Νεοχωρίου, η ανάπλαση ιστορικού κέντρου Αιτωλικού, οι βιοκλιματικές αναπλάσεις - φυτείες: Δημαρχείο /Πλατεία, Άνω Κανδήλα : Πηγές /Άνω Πλατεία, Κάτω Κανδήλα : Κάτω Πλατεία / Δημαρχείο / Πάρκινγκ-Αναπλάσεις Μύτικα.

Τα έργα α’ προτεραιότητας του σχεδίου των δύο Δήμων εξυπηρετούν ειδικούς στόχους του ΕΣΠΑ, όπως η ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών και η ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς και του βιώσιμου τουρισμού της ασφάλειας.

Με το σκεπτικό αυτό δρομολογούνται παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής μέσω της διασύνδεσης του τουρισμού με το φυσικό και το πολιτιστικό απόθεμα, για ένα συνολικό προϊόν εμπειριών, που θα το χαρακτηρίζει η υψηλή ποιότητα σε όλες τις πτυχές των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ενδεικτικά έργα που εξυπηρετούν τον συγκεκριμένο στόχο είναι η οργάνωση Τοπικών Πολιτιστικών Διαδρομών, που να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα. Μεταξύ άλλων δημιουργούνται η Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή Ξηρομέρου – Ι.Π. Μεσολογγίου, η «Διαδρομή Μ. Κοκκίνη» που ξεκινάει από το τέλος της Ανατολικής Περιμετρικής, διασχίζει παραλιακά όλο το Μεσολόγγι, φτάνει μέχρι την αρχή του δρόμου της Τουρλίδας και συνεχίζει έως τη Νότια είσοδο, αλλά και αναρριχητικά πεδία στα Ακαρνανικά Όρη.

Σημαντικές παρεμβάσεις προβλέπονται και για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, όπως η δημιουργία Μουσείου Βελανιδιάς Σκουρτού που συνδυάζεται με την ανάδειξη – προστασία του Δάσους Βελανιδιάς Ξηρομέρου και την αξιοποίηση προϊόντων Βελανιδιάς, αλλά και τη Δημιουργία Ναυτικού Μουσείου Μύτικα με επανάχρηση του παλαιού Δημοτικού Μύτικα που συνδυάζεται με τη λειτουργία Κέντρου Καταδύσεων / και Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά τα έργα α’ προτεραιότητας της ΟΧΕ Μεσολογγίου – Ξηρομέρου

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου τεχνικής στήριξης – Δράσεις υποστήριξης, προβολής, δημοσιότητας, της ΣΒΑΑ/ΟΧΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή Ξηρομέρου – Ι.Π. Μεσολογγίου. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ Αποκατάσταση του Κήπου Ηρώων στην Ι. Π. Μεσολογγίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δημιουργία «πράσινου τείχους» του Μεσολογγίου με την ονομασία «Διαδρομή Μ. Κοκκίνη» Αισθητική και λειτουργική ανάπλαση δημόσιων χώρων κοινοτήτων Κατοχής και Νεοχωρίου βιοκλιματικές αναπλάσεις Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Αιτωλικού Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Δημιουργία Μουσείου Βελανιδιάς Σκουρτού – Ανάδειξη / Προστασία Δάσους Βελανιδιάς Ξηρομέρου Αξιοποίηση προϊόντων Βελανιδιάς ΞΗΡΟΜΕΡΟ Δημιουργία Αναρριχητικών πεδίων ΞΗΡΟΜΕΡΟ Βιοκλιματικές Αναπλάσεις -Φυτείες: Δημαρχείο /Πλατεία -Άνω Κανδήλα: Πηγές /Άνω Πλατεία -Κάτω Κανδήλα : Κάτω Πλατεία / Δημαρχείο /Πάρκινγκ-Αναπλάσεις Μύτικα ΞΗΡΟΜΕΡΟ Στερέωση και αποκατάσταση Ι.Ν Ζωοδόχου Πηγής Αρχοντοχωρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αποκατάσταση και ανάδειξη του Ηρώου της Αρχαίας Αλυζίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δημιουργία Ναυτικού Μουσείου Μύτικα (Επανάχρηση Παλιού Δημοτικού Μύτικα ) / Κέντρο Καταδύσεων / Εκπαίδευσης ) ΞΗΡΟΜΕΡΟ

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»