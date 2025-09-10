«Ωχ, αμάν αμάν αμάνι, το μεράκι μου με πιάνει» - Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κολλάει το sticker της Εθνικής με το «Γλέντι» background

Η ιστορική στιγμή που σύσσωμη η «γαλανόλευκη» με μπροστάρη τον Θανάση Αντετοκούνμπο κόλλησε το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket, με το «Γλέντι» background.

Η Εθνική ομάδα πέτυχε μια ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, καθώς επικράτησε με 87-76 της Λιθουανίας και επανήλθε στην τετράδα της διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2009. Με αποφασιστικότητα, σκληρή άμυνα και ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε ότι όχι μόνο διεκδικεί με αξιώσεις την είσοδο στον τελικό, αλλά και πως είναι έτοιμο να επιστρέψει στο βάθρο της Ευρώπης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι παίχτες της Εθνικής κατευθύνθηκαν προς τον επίσημο πίνακα της διοργάνωσης. Εκεί, σε μια χαρακτηριστική στιγμή, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο (ξανά) κόλλησε το αυτοκόλλητο με το όνομα της Ελλάδας στη θέση των ημιτελικών, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια της πορείας προς το μετάλλιο.

