ΟΑΣ: Παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ στο Αγρίνιο – Τι καταγγέλθηκε για τις ζωονόσους

Παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στο Αγρίνιο πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης (12.11.25) η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας, Σπύρος Κοτοπούλης αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, δίνοντας έμφαση στις επιπτώσεις των ζωονόσων. Τόνισε ότι τα ζώα που χάνουν τη ζωή τους δεν καταγράφονται με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για τις αποζημιώσεις.

Δεν πρόκειται να τσιμπήσουμε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να “ρίξει στάχτη” στα μάτια μας κάνοντας αόριστες εξαγγελίες για τις ήδη καθυστερημένες πληρωμές. Απορρίπτουμε τις δηλώσεις του υπουργού και της κυβέρνησης, όπου με θράσος δήλωσαν ότι «το καλό σενάριο είναι να πληρωθούμε στο τέλος του μήνα Νοέμβρη», τη στιγμή που πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρωστούμενα στους αγρότες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπεύθυνη για αυτά είναι η υλοποίηση της ΚΑΠ, όπου καθημερινά βιώνουμε όλο και περισσότερο τις αρνητικές της συνέπειες.

Δεν δεχόμαστε τον εμπαιγμό που κάνει η κυβέρνηση προς τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό και τους χιλιάδες άλλους που απειλούνται «ανά πάσα ώρα και στιγμή», γιατί μας έχει αφήσει στην μοίρα μας να εξαφανιστούμε χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Υψώνοντας έτσι τοίχος προστασίας στους μεγαλοεξαγωγείς της φέτας, απορρίπτοντας τον εμβολιασμό των ζώων, που με βάση επιστημονικά κριτήρια μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της νόσου.

Τα αιτήματα των Ομοσπονδιών: