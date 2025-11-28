ΟΑΣ κατά ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμάκια κάνουν βόλτα από μαντρί σε μαντρί στην Αιτωλοακαρνανία χωρίς μέτρα προστασίας για την ευλογιά

Ελέγχους από κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς κανένα μέτρο για τη μη μετάδοση της ευλογιάς καταγγέλλει Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας (ΟΑΣ).

«Απαιτούμε από τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας από τις ζωονόσους, να γίνουν οι έλεγχοι την κατάλληλη χρονική εποχή τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα», τονίζεται σε ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΟΑΣ:

Ύστερα από καταγγελίες κτηνοτρόφων ενημερωθήκαμε ότι κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ καλούν κτηνοτρόφους για ελέγχους του ζωικού τους κεφαλαίου σε διάφορες περιοχές του νομού, όπως Μεσολόγγι, Αγρίνιο κλπ.

Ως Ομοσπονδία ξεκαθαρίζουμε ότι είναι πάγια θέση μας οι επιδοτήσεις να είναι συνδεδεμένες με την παραγωγή, να γίνονται σταθερά έλεγχοι από τους αρμόδιους οργανισμούς ώστε διάφοροι επιτήδειοι να μην μπορούν να δράσουν.

Όμως είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο, σήμερα που στην περιοχή μας «θερίζει» η ευλογιά, η οποία μεταδίδεται πολύ εύκολα, κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνουν βόλτες από μαντρί σε μαντρί χωρίς κανένα μέτρο προστασίας και χωρίς καμία συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος και το κόστος των κτηνοτρόφων ισοδυναμεί με τον αφανισμό των κοπαδιών τους.

Είναι επίσης απαράδεκτο το γεγονός ότι οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ γίνονται σε μια περίοδο που κτηνοτρόφοι έχουν χάσει τα ζώα τους από τον καταρροϊκό πυρετό (τα οποία είχαν δηλώσει κανονικά), τα οποία δεν έχουν καταγραφεί από τους αρμόδιους, και μάλιστα διεκδικούν την αποζημίωση τους από το κράτος και την ένταξη της αποζημίωσης τους σε αντίστοιχες περιπτώσεις από τον ΕΛΓΑ.

Απαιτούμε από τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας από τις ζωονόσους, να γίνουν οι έλεγχοι την κατάλληλη χρονική εποχή τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα.

Καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους και αγρότες αγωνιστικά να συσπειρωθούν στους Αγροτοκτηνοτροφικούς Συλλόγους και να πάρουν μέρος στη σύσκεψη, τη Δευτέρα 1 Δεκέμβρη, στις 8μμ, στο κτήμα «Λεπενιώτη», διασταύρωση Λεπενούς.