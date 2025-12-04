ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας: Μπλόκο στα διόδια του Αγγελοκάστρου θα στήσουν οι αγρότες

Στο ετήσιο στήσιμο μπλόκου στα διόδια του Αγγελοκάστρου, θα προχωρήσουν οι αγρότες, το Σάββατο 6 Δεκέμβρη, όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων (ΟΑΣ) Αιτωλοακαρνανίας.

Η ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας χαιρετίζει τους αγρότες και κτηνοτρόφους που αγωνίζονται σε όλη τη χώρα!

Συντονίζουμε και εμείς τη δράσης μας με τις δεκάδες Ομοσπονδίες, τους εκατοντάδες Αγροτοκτηνοτροφικούς Συλλόγους και τα χιλιάδες τρακτέρ που έχουν κατακλύσει τους δρόμους. Ήδη και στο νομό έχουμε μπει στη μάχη με το μπλόκο στη Βόνιτσα.

Μετά τις μεγάλες συγκεντρώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Λεπενού και Νεοχώρι και τις δεκάδες συσκέψεις που προηγήθηκαν, προχωράμε το Σάββατο 6 Δεκέμβρη, στις 12 το μεσημέρι, σε στήσιμο μπλόκου στα διόδια του Αγγελοκάστρου.

Καλούμε σε μαζική στήριξη του αγώνα μας, τους εργατικούς φορείς, επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, νεολαίας και γυναικών, όλους τους κατοίκους του νομού. Δίνουμε μάχη επιβίωσης, δίνουμε αγώνα που αφορά όλους όσους πνίγει η ακρίβεια και δεν μπορούν να αγοράσουν αυτά που εμείς παράγουμε στο χωράφι ενώ τα πουλάμε τσάμπα, όλους όσους δεν τα βγάζουν πέρα όπως εμείς!

Βγαίνουμε στα μπλόκα και διεκδικούμε:

Εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση καθώς και την βασική ενίσχυση που έπρεπε ήδη να μας έχουν καταβληθεί.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

Μείωση του κόστους παραγωγής

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

Να υπάρξει πάγωμα των οφελών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη συζητάνε να προχωρήσουν σε περικοπή.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

Ευλογιά στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, βοήθεια για την δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών και στηρίζουμε όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων καθώς και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος, γι’ αυτό θα νικήσουμε!

Όλοι στον αγώνα! Όλοι στα μπλόκα!