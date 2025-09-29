ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας: Κάλεσμα στις απεργιακές συγκεντρώσεις την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Ο ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) απευθύνει κάλεσμα με ανακοίνωσή του, να παραστούν όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης, τη νεολαία παλεύοντας για μια αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα, ενάντια στην ακρίβεια, για δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία.

Συμπαραστεκόμαστε στους εργαζόμενους όπως και οι ίδιοι πάντα συμπαραστέκονται και στηρίζουν τους αγώνες μας, στο βασικό αίτημα της απεργίας ενάντια στην απάνθρωπη εκμετάλλευση και στην επιστροφή στον Μεσαίωνα με το ωράριο για 13 ώρες εργασίας.

Είναι το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για τη λεγόμενη ευελιξία, τη δουλειά όσο - όπως - όποτε θέλει η εργοδοσία, τη θυσία της υγείας και της ίδιας της ζωής των εργαζομένων στον βωμό του κέρδους.

Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζομένων για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μέτρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Συμμετέχουμε διακριτά στις απεργιακές συγκεντρώσεις διεκδικώντας:

- Να καταβληθούν τώρα όλα τα χρωστούμενα χρήματα από την κυβέρνηση.

- Ουσιαστικές αποζημιώσεις για τα ζώα, αλλά και το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων, εμβολιασμός των ζώων, αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, στελέχωση των υπηρεσιών και έλεγχοι. Δίκαιη αποζημίωση στους παραγωγούς μηδικής και των άλλων κτηνοτροφικών φυτών.

- Η επιδότηση να δίνεται στην πραγματική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο. Να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα. Να πληρώσουν τα πρόστιμα το υπουργείο και τα ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ.

- Μείωση του κόστους παραγωγής στη βάση των διεκδικήσεων που προβάλλουμε.

- Κατώτερες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα αφήνουν ένα μεροκάματο να συνεχίσουμε την καλλιέργεια, να ζήσουμε τις οικογένειές μας.

- Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους. Να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

- Να σταματήσει η ποινικοποίηση των αγώνων μας, τα αγροτοδικεία, οι κλήσεις σε απολογία λες και κάναμε έγκλημα επειδή παλεύουμε για την επιβίωσή μας

ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑ, ΣΤΙΣ 10:30πμ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΣΤΙΣ 10:00πμ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ, ΣΤΙΣ 10:00πμ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ