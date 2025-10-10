ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας - Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κινητοποίηση στο Μεσολόγγι τη Δευτέρα

Κινητοποίηση θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα (13.10.25) στο Μεσολόγγι η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας (ΟΑΣ), με αίτημα την υλοποίηση ουσιαστικών μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η Ομοσπονδία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε την πείρα από προηγούμενες ζωονόσους με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να ξεμείνουν χωρίς εισόδημα.

Η ανακοίνωση της ΟΑΣ:

ΩΣ ΕΔΩ! ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΗ, 11:30πμ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Η κατάσταση στην κτηνοτροφία στο νομό μας από την ευλογιά, είναι σε οριακό σημείο. Σε αρκετές περιοχές έχουν θανατωθεί εκατοντάδες ζώα, ολόκληρα κοπάδια, σε ολόκληρες περιοχές δεν έχει μείνει ζώο, με τους κτηνοτρόφους να είναι σε απόγνωση και την οργή να ξεχειλίζει!

Η κυβέρνηση της ΝΔ, έχει την απόλυτη ευθύνη, καθώς δεν αξιοποίησε την πείρα από προηγούμενες ζωονόσους, δεν πήρε υπόψη τα μέτρα που προτείναμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο, δεν ενίσχυσε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, δε στήριξε τους παραγωγούς, που «χόρτασαν» από ατομική ευθύνη, ξεμένοντας τελικά από εισόδημα.

Η τωρινή της στάση και οι εξαγγελίες της για οργανωμένες απολυμάνσεις αποδεικνύουν ότι επί έναν χρόνο έλεγε ψέματα ότι παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Από κοντά και οι διάφοροι της Τοπικής Διοίκησης, που ξέρουν να είναι λαλίστατοι υπέρ των ομίλων και να βάζουν το χέρι στην τσέπη για να τους δώσουν εκατομμύρια και για μας «διαμορφώνουν προτάσεις στήριξης» με

άλλα λόγια να αγαπιόμαστε για τα κενά στις υπηρεσίες τους, κλείνοντας το μάτι στην ιδιωτικοποίησή τους.

Όλοι αυτοί έχουν διαλέξει πλευρά, για μια ακόμη φορά. Στηρίζουν τους γαλακτοβιομήχανους, τους εξαγωγείς, τους μεταποιητές και τα κέρδη τους, που για τον κτηνοτρόφο σημαίνει θάνατος!

Η ΟΑΣ όλο αυτό το διάστημα με συσκέψεις, επαφές, περιοδείες, διαμορφώνοντας προτάσεις και αιτήματα, αναδεικνύει το κύριο: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΟ "ΜΑΡΜΑΡΟ"

ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ!

Εδώ και τώρα:

-Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς.

-Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους και να αναπληρωθεί από το κράτος το χαμένο εισόδημά τους.

-Να μην επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης

και διαχείρισης της νόσου.

-Να εξασφαλιστεί η πλήρης αναπλήρωση του κόστους ανασύστασης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και οι απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο σε όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης εστιών της νόσου.

-Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε προσωπικό με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και βοηθητικών ειδικοτήτων, με κατεπείγουσες διαδικασίες.

-Να ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών για να μπορέσουν να επιτελέσουν απρόσκοπτα το έργο τους σε όφελος του λαού και της εγχώριας κατανάλωσης.

-Να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εισαγωγές στα σύνορα, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για παρακολούθηση της διαδρομής στην εμπορική αλυσίδα ζώων, ζωοτροφών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

-Να εξασφαλιστούν ο έλεγχος και η αυστηρή επιτήρηση των σφαγείων για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

-Ανάπτυξη και πραγματοποίηση προγράμματος εμβολιασμού για την ευλογιά, με επιστημονικά κριτήρια, χωρίς επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους, από τις κρατικές υπηρεσίες.

Μόνος δρόμος είναι η οργάνωση του αγώνα, η άσκηση της μέγιστης πίεσης για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΗ, ΣΤΙΣ 11:30 ΤΟ ΠΡΩΙ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ.

Όλοι στους Αγροτοκτηνοτροφικούς Συλλόγους. Δεν κάνουμε βήμα πίσω!