ΟΑΣ Αιτωλοακαρνανίας: Άμεσα μέτρα για να μην εξαπλωθεί η νόσος της ευλογιάς

Άμεσα μέτρα για τη μη εξάπλωση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας.

Σε ανακοίνωση τονίζεται η ανάγκη να μην πληρώσουν ξανά το «μάρμαρο» οι κτηνοτρόφοι και να εξασφαλιστεί το εισόδημά τους.

Όπως τονίζεται στο κείμενο της ΟΑΣ, τα κρούσματα ευλογιάς συνεχίζονται στο νομό μας, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, συνέπεια της ανυπαρξίας μέτρων και οργανωμένης αντιμετώπισης από το κράτος και τους οργανισμούς του.

Και συμπληρώνεται:

«Το υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα άλλα αρμόδια υπουργεία και η κυβέρνηση της ΝΔ έχουν πλήρη ευθύνη για την κατάσταση που βρισκόμαστε. Έγκαιρα αναδείξαμε το πρόβλημα εδώ και πάνω από ένα χρόνο, προτείνοντας μέτρα πρόληψης- αντιμετώπισης, μέτρα ενίσχυσης των κτηνοτρόφων.

Μέχρι τώρα τίποτα το ουσιαστικό δεν έχει γίνει. Συναντάμε για μια ακόμα φορά έναν κράτος που μας αφήνει στο έλεος, προσπαθώντας με ασπιρίνες και ημίμετρα να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα.

Όταν αυτό που χρειάζεται είναι πλήρης ενημέρωση των κτηνοτρόφων, έκτακτα κονδύλια για

την ενίσχυση των κτηνοτρόφων και έκτακτες προσλήψεις προσωπικού κ.α., συνολικά ολοκληρωμένο ενιαίο σχέδιο αντιμετώπισης.

Οι κτηνοτρόφοι είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα ζώα αποκλεισμένα στις μονάδες, υπό καθεστώς αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση σε

φυσικά βοσκοτόπια.

Η υποχρεωτική παραμονή των ζώων εντός των μονάδων μεταφράζεται σε τεράστιο κόστος αγοράς ζωοτροφών. Καθημερινά, οι παραγωγοί καλούμαστε να καλύψουμε ποσότητες για εκατοντάδες ζώα, χωρίς καμία ροή εσόδων, με τις τιμές των ζωοτροφών να παραμένουν σε

υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε άμεσο κίνδυνο οικονομικής εξόντωσης.

Όταν ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ ανακοινώνει μέτρα δήθεν στήριξης για το λαό, την ίδια ώρα δεν έχουν δοθεί ούτε τα 63 εκ. € που δεσμευτήκαν και είναι μέρος μόνο απ’ όσα διεκδικούμε για την αγορά ζωοτροφών. Μάλιστα δεν έχουμε λάβει και πληρωμές από τα “οικολογικά σχήματα”, με το πρόσχημα της εκκαθάρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το σκάνδαλο. Ταυτόχρονα η θανάτωση των κοπαδιών, όταν διαπιστώνεται κρούσμα, μαζί με το γεγονός ότι οι αποζημιώσεις δεν καλύπτουν το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου και δίνονται με τεράστιες καθυστερήσεις ή δεν δίνονται και καθόλου, οδηγούν κτηνοτρόφους στον αφανισμό και εκτός παραγωγής.

Η στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, στο μεγαλύτερο νομό σε έκταση της χώρας, παραμένει σε μονοψήφιο αριθμό, που παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια με τα λίγα μέσα που διαθέτουν, δεν φτάνει για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Καλούμε τώρα να πάρουν στα χέρια τους την κατάσταση οι κτηνοτρόφοι, να συσπειρωθούν στους Αγροτοκτηνοτροφικούς Συλλόγους, να πραγματοποιηθούν συσκέψεις, αγωνιστικές παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να πιέσουμε πραγματικά, να βρούμε λύσεις ακόμα και για τα αυτονόητα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Άμεση οικονομική στήριξη (για ζωοτροφές, μέτρα ατομικής προστασίας των κτηνοτρόφων κ.λπ.) για τους κτηνοτρόφους που έχουν υποχρεωθεί να βάλουν τα κοπάδια τους σε καραντίνα.

Να επιταχυνθούν οι έλεγχοι για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από την ευλογιά. Να στελεχωθούν άμεσα τα κρατικά εργαστήρια για την έγκαιρη έκδοση των αποτελεσμάτων από τα δείγματα που συλλέγονται.

Να προχωρήσουν με κατεπείγουσες διαδικασίες οι απαιτούμενες προσλήψεις κτηνιάτρων και λοιπού βοηθητικού προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην Αιτ/νια, καλύπτοντας όλα τα κενά. Να δοθούν όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και μέσα ατομικής προστασίας στους κτηνιάτρους, για να πραγματοποιηθούν οι επιτόπιοι έλεγχοι στις κτηνοτροφικές μονάδες.

Να επαναλειτουργήσουν όλα τα κρατικά κτηνιατρεία που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια με πλήρη στελέχωση τους.

Αποζημίωση 300 ευρώ για κάθε ζώο που προορίζεται για εκτροφή και 100 ευρώ για εκείνα που προορίζονται για σφαγή, στους κτηνοτρόφους που θα θανατωθεί το κοπάδι τους.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι την πλήρη ανασύσταση των παραπάνω εκμεταλλεύσεων με 100% πόρους του κράτους.

Αποζημίωση των ζωοτροφών ιδιοπαραγώμενων και αγοραζόμενων στο 100%, σε περίπτωση που αυτές καταστραφούν.

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να ταφούν με όλα τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας της δημόσιας υγείας τα νεκρά ζώα, χωρίς επιβαρύνσεις των κτηνοτρόφων. Να οριστούν άμεσα από την Περιφέρεια χώροι υγειονομικής ταφής των νεκρών ζώων.

Απαγόρευση του κυνηγιού στο νομό καθώς η νόσος μπορεί να μεταδοθεί μέσω του σκύλου στα υπόλοιπα ζώα στην εκάστοτε περιοχή».