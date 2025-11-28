Ο «Ζορμπάς» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη στο θέατρο Μονή Λαζαριστών

Ο «Ζορμπάς» του Νίκου Καζαντζάκη μεταφέρεται στη σκηνή, του θεάτρου της Μονής Λαζαριστών, σε διασκευή, απόδοση και σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου.

Το έργο παρακολουθεί τη γνωριμία δύο αντρών στο λιμάνι του Πειραιά, το ταξίδι στην Κρήτη και μια δυνατή φιλία ανάμεσα στον αφηγητή και τον Αλέξη Ζορμπά. Οι ρόλοι μοιράζονται, ενώ η αναμέτρηση ανάμεσα στον έναν που σκέφτεται και διαβάζει και στον άλλον που θέλει να φάει τη ζωή με το κουτάλι γίνεται η βάση για να ξεδιπλωθεί αυτή η βαθιά σχέση δύο αντρών που αγαπούν την ελευθερία.

Παίζουν: Ο Πασχάλης Τσαρούχας στον ρόλο του Ζορμπά. Η υπόλοιπη διανομή είναι υπό διαμόρφωση

Συντελεστές:

Κείμενο: Νίκος Καζαντζάκης,

Διασκευή-Απόδοση-Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβανίδης

Info

Θέατρο: Μονή Λαζαριστών Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη, τηλ.: 231 5200200

Έναρξη: 7 Μαρτίου

