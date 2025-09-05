«Ο Ζορμπάς»: Από τις 8 Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα μαθήματα του Χορευτικού Συλλόγου Αγρινίου

Από Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα μαθήματα του Χορευτικού Συλλόγου Αγρινίου «Ο Ζορμπάς».

Κλείσε και εσύ θέση! Kαθημερινά 7-9 μ.μ. σας περιμένουμε στο χώρο μας (Δασκαλοπούλου 29, πλατεία Χατζοπουλου) για την εγγραφή σας σε ένα από τα τμήματα: αρχαρίων - προχωρημένων - εφήβων - παραστάσεων - παιδικά.

Παραδίδονται ιδιαίτερα για γάμο και γενικά ταχύρρυθμα μαθήματα εξειδίκευσης οποιουδήποτε χορού της επιλογής σας!

Τηλ επικοινωνίας 6955543003.

Ιnstagram: @zorbas_agriniou

Facebook: Χορευτικός Σύλλογος Αγρινίου «Ο Ζορμπάς»

Χοροδιδάσκαλος: Βενιαμίν Γερνάς

Επίσκεψη στη σελίδα του συλλόγου πατήστε εδώ: