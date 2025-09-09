Ο Ζαμπάρας στον rebranded Tσίπρα

Αναμενόμενο ήταν και έγινε πράξη ο βουλευτής του Αιτωλοακαρνανίας ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας να είναι ένας από τους 11 βουλευτές της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, που παρακολούθησαν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist.

Μπορεί οι κινήσεις του Τσίπρα για τη διαφαινόμενη δημιουργία κόμματος, αλλά και οι δηλώσεις του το τελευταίο χρονικό διάστημα να προκαλούν αμηχανία σε αρκετούς εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως και στο Μίλτο Ζαμπάρας που χαρακτήρισε -για παράδειγμα- θετική τη δήλωση Τσίπρα πως του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τον κόσμο…

Ως νέος βουλευτής ο Μίλτος Ζαμπάρας έχει τη δυνατότητα να φλερτάρει με το “επερχόμενο” κόμμα Τσίπρα, η ίδρυση του οποίου προεξοφλείται, ευελπιστώντας μάλιστα πως ίσως θα μπορεί να έχει μια καλή θέση εκεί. Και αυτό γιατί εν αντιθέσει με τους παλαιότερους του ΣΥΡΙΖΑ ο Μίλτος Ζαμπάρας δεν ήταν από αυτούς που υπέσκαπταν τον Τσίπρα, όταν εκείνος ήταν πρόεδρος του κόμματος.

Το ζητούμενο σε όλα αυτά είναι αν το rebranding Τσίπρα «κυλάει» στην κοινωνία…

Εφημερίδα «Συνείδηση»