Ο Ζαμπάρας στο πλευρό του Τσίπρα - Στους πρώτους που αναμένεται να στηρίξουν το νέο κόμμα

Ο Μίλτος Ζαμπάρας ανάμεσα στα πρώτα στελέχη που αναμένεται να πλαισιώσουν τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του κόμμα, μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Πυροκροτητή εξελίξεων σε όλη την κεντροαριστερά αποτελεί η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, εξέλιξη που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην δημιουργία νέου φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό. Η κίνηση της παραίτησης επηρεάζει καταλυτικά, πρώτα και κύρια τον ΣΥΡΙΖΑ, αρκούντως τη Νέα Αριστερά, ενώ δυσχεραίνει και τις προοπτικές του ΠΑΣΟΚ να κλείσει την ψαλίδα με την ΝΔ.

Επί της ουσίας, με τη σημερινή του επιλογή ο κ. Τσίπρας βάζει το πόδι στο γκάζι της, ούτως ή άλλως, ειλημμένης απόφασής του να φτιάξει καινούργιο κόμμα, με πιο κεντροαριστερά χαρακτηριστικά και με όσο το δυνατόν περισσότερα νέα πρόσωπα. «Από τη στιγμή που έγινε η κίνηση της παραίτησης, μικρή σημασία έχει το πότε», αναφέρει στο parapolitika.gr στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού αναφορικά με το χρόνο της δημιουργίας του κόμματος. Όπως και να έχει υπολογίζεται πως τους πρώτους μήνες του νέου έτους θα υπάρχει το «κόμμα Τσίπρα». Θα προηγηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του, με το οποίο θα κλείνει εκκρεμότητες που σχετίζονται με τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του και όχι μόνο.

Με ποια πρόσωπα προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας το νέο κόμμα

Το κεντρικό ερώτημα είναι φυσικά με ποια πρόσωπα θα προχωρήσει από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που δεν πρόκειται να μπει σε καμία διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά κλπ. Στην πράξη αναμένεται να γίνει ένα γερό casting σε στελέχη που δεν είναι φορτισμένα και δεν χαρακτηρίζονται από τοξικότητα. Πρώτο όνομα που φιγουράρει στην black list είναι φυσικά αυτό του Παύλου Πολάκη, που ήδη έσπευσε να επιτεθεί στον κ. Τσίπρα, ενώ στο ναδίρ είναι η σχέση του και με τον Νίκο Παππά.

Μια πρώτη γεύση των διαθέσεων του Αλέξη Τσίπρα θα πάρουμε από την ανακοίνωση των ονομάτων που θα μετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο του ιδρύματός του. Από τη Λεωφόρο Αμαλίας αναφέρουν ότι θα είναι πρόσωπα με μεταρρυθμιστικό και φιλοευρωπαϊκό άρωμα. Ήδη στο πλευρό του κ. Τσίπρα «εργάζονται» στελέχη και επιστήμονες όπως ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Δημήτρης Λιάκος, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Μιχάλης Καλογήρου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως θετικά βλέπει το εγχείρημα και ο πρώην υπουργός Ηλίας Μόσιαλος.

Βουλευτές και στελέχη και στην κορυφή η Γεροβασίλη

Άνθρωποι με γνώση της ανθρωπογεωγραφίας του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν ότι παραπάνω από τους μισούς βουλευτές του θα βρεθούν στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος, καθώς επίσης και ουκ ολίγοι πολιτευτές. Με κεντρικό πρόσωπο την Όλγα Γεροβασίλη, που θα είναι σε σημαίνοντα ρόλο στον νέο φορέα, καθώς είναι πρόσωπο κύρους, ευρύτερης αποδοχής, αλλά και διαχρονική συνεργάτρια του κ. Τσίπρα. Ο κατάλογος είναι μακρύς και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες (μπορεί να) περιλαμβάνει την Κατερίνα Νοτοπούλου, τον Γιώργο Καραμέρο, τον Κώστα Μπάρκα, τον Βασίλη Κόκκαλη, τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον Συμεών Κεδίκογλου, τον Χάρη Μαμουλάκη, τον Γιώργο Ψυχογιό, την Πόπη Τσαπανίδου, τον Μίλτο Ζαμπάρα, τον Γιώργο Παπαηλιού, Μαρίνα Κοντοτόλη κ.α.

Το ίδιο ισχύει και για ένα σημαντικό τμήμα του στελεχικού δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι βέβαιο πως θα ακολουθήσει τον κ. Τσίπρα. Οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι του εκπροσώπου τύπου Κώστα Ζαχαριάδη, του γραμματέα Στέργιου Καλπάκη, όπως επίσης και κεντρικών στελεχών, όπως ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο Γιάννης Μπαλάφας, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Γιάννης Ραγκούσης κ.α. Είναι προφανές ότι στο πλευρό του κ. Τσίπρα θα βρεθεί ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, ενώ είναι πολύ πιθανό να τον ακολουθήσουν τόσο ο Νικόλας Φαραντούρης όσο και η Έλενα Κουντουρά.

Η δυσκολία Φάμελλου

Εκ των πραγμάτων η θέση του κ. Φάμελλου είναι πάρα πολύ δύσκολη αλλά και αμήχανη, ιδίως αν επιλέξει να κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις μαζικές αποχωρήσεις που θα ακολουθήσουν όταν και επισήμως ανακοινωθεί το νέο κόμμα. Σε αυτό το σενάριο, ο κ. Φάμελλος θα πρέπει να δημιουργήσει έναν νέο ηγετικό πυρήνα που θα έχει τα χαρακτηριστικά της τριαρχίας με τους κυρίους Πολάκη και Παππά, ενώ ενδεχομένως σε αυτό το κάδρο να μπει και η Ρένα Δουρού που τηρεί πολύ προσεχτική στάση. Σε κάθε περίπτωση η Κουμουνδούρου μπαίνει σε μια πολύ σύνθετη κατάσταση, η οποία μόνο πολιτικά αναίμακτη δεν θα είναι, καθώς είναι θέμα χρόνου κορυφαία στελέχη του κόμματος να απαντήσουν στον Παύλο Πολάκη και στις επιθέσεις που έχει ξεκινήσει κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Η Νέα Αριστερά…

Όπως προαναφέραμε, οι εξελίξεις επηρεάζουν και την Νέα Αριστερά. Ο ηγετικός της πυρήνας μόνο αδιάφορος δεν είναι για τις κινήσεις Τσίπρα, με τον Αλέξη Χαρίτση, την Έφη Αχτσιόγλου, τον Δημήτρη Παπαδημούλη, τον Νίκο Βούτση, τον Νίκο Μπίστη, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο και άλλους να έχουν μιλήσει για την ανάγκη ευρύτερων συμμαχιών. Προφανώς και δεν αντιμετωπίζουν ως μεσσία τον κ. Τσίπρα, ωστόσο θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει προγραμματική συνεννόηση. Βεβαίως με κάποια από τα προαναφερθέντα πρόσωπα θα πρέπει να ξεπεραστούν μια σειρά από ζητήματα προέκυψαν το καλοκαίρι του 2023, μετά τις εθνικές εκλογές και την παραίτηση Τσίπρα από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην Νέα Αριστερά, πάντως, υπάρχει και ένα σημαντικό τμήμα του στελεχικού δυναμικού που είναι σχεδόν εμμονικά απέναντι στον κ. Τσίπρα. Όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νίκος Φίλης, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Πέτυ Πέρκα κ.α.

Πηγή: parapolitika.gr