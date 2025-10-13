Ο Ζαμπάρας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη διακοπή των Δομών της Έμφυλης Βίας

Τον κώδωνα κρούει ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας για τον σοβαρό κίνδυνο διακοπής λειτουργίας των Δομών για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, με επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η ανακοίνωση:

Ερώτηση προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κατέθεσαν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου και της Έλενας Ακρίτα, την οποία συνυπογράφει και ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας.

Το θέμα αφορά τον σοβαρό κίνδυνο διακοπής λειτουργίας του Δικτύου Δομών για την αντιμετώπιση της Έμφυλης Βίας, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα εδώ και 14 χρόνια και έχει στηρίξει χιλιάδες γυναίκες και παιδιά θύματα βίας.

Το Δίκτυο περιλαμβάνει:

44 Συμβουλευτικά Κέντρα

20 Ξενώνες Φιλοξενίας

τη Γραμμή SOS 15900

Λίγο πριν τη λήξη των συμβάσεων των εργαζομένων, δεν έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος. Αυτό σημαίνει πως κινδυνεύει να ανασταλεί η λειτουργία μιας υπηρεσίας ζωτικής σημασίας.

Επιπλέον, ήδη υπάρχουν σοβαρά προβλήματα:

καθυστερήσεις στην παροχή διερμηνείας,

έλλειψη νομικής υποστήριξης,

έλλειψη κλινών φιλοξενίας,

δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Η στήριξη των θυμάτων βίας δεν μπορεί να λειτουργεί με αστάθεια. Η χώρα μας έχει υποχρεώσεις βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (Ν. 4531/2018), καθώς και σαφείς συστάσεις από τη GREVIO, που ζητούν σταθερές και επαρκείς δημόσιες δομές για τα θύματα.

Ο Βουλευτής τονίζει ότι είναι αναγκαίο:

να εξασφαλιστεί η μόνιμη χρηματοδότηση των Δομών,

να υπάρξει μόνιμο προσωπικό και όχι συμβασιούχοι σε καθεστώς επισφάλειας,

να θωρακιστεί θεσμικά το Δίκτυο ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα το κρίσιμο έργο του.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας υπογραμμίζει ότι η Πολιτεία οφείλει να εγγυηθεί σταθερή και αποτελεσματική προστασία για κάθε γυναίκα και κάθε παιδί που βρίσκεται αντιμέτωπο με την έμφυλη βία.