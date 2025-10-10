Ο Ζαμπάρας από τους πρώτους που είδε ο Φάμελλος

Ο Μίλτος Ζαμπάρας από τους πρώτους που είδε ο Σωκράτης Φάμελλος, μεταξύ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τους οποίους συναντήθηκε, μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα.

Απανωτά ραντεβού με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος, λέει το ρεπορτάζ, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα. Τις τελευταίες ημέρες, οι πληροφορίες θέλουν να έχει δει ήδη σχεδόν διψήφιο αριθμό, ενώ έχει σκοπό όπως λέγεται να τους συναντήσει κατ’ ιδίαν όλους, προκειμένου να διερευνήσει αν έχουν σκοπό να φύγουν από την Κουμουνδούρου, με κατεύθυνση τις… «όμορφες θάλασσες» του Αλέξη Τσίπρα.

Πρώτοι από όλους πέρασαν από το γραφείο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, βουλευτές που θεωρούνται κοντά στον Αλ. Τσίπρα, όπως ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του κόμματος Μίλτος Ζαμπάρας.

Το τι ειπώθηκε στο γραφείο του Σ. Φάμελλου δεν μπορεί να το ξέρει κανείς με ακρίβεια. Ωστόσο επειδή, πρόκειται για ενήλικες στο δωμάτιο, για να θυμηθούμε και το Γιάννη με το ένα «ν», μπορεί εύκολα να υποθέσει κανείς ότι ο Σ. Φάμελλος θα ρώτησε ανοικτά τους βουλευτές, αν σκέφτονται να ακολουθήσουν τον Αλ. Τσίπρα στην περίπτωση που προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.

Επίσης εύκολα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι η απάντηση των βουλευτών, για να αποφύγουν μια απ’ ευθείας απάντηση και δέσμευση, θα ήταν του τύπου «κάτσε να το ιδρύσει πρώτα το κόμμα ο Αλέξης».... Πάντως από το ΣΥΡΙΖΑ επιχειρείται να μεταδοθεί προς τα έξω ένα κλίμα ψυχραιμίας και συνέχισης της πορείας του κόμματος.

Σε ό,τι αφορά το βουλευτή Αιτωλοακαρνανία Μίλτο Ζαμπάρα, ο καθένας μπορεί νααπαντήσει στο ερώτημα τι θα συμβεί, όταν ο Τσίπρας ιδρύσει το κόμμα του και του πει «γκελ μπουρντά Μίλτο»….

Εφημερίδα «Συνείδηση»