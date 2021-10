O Ξηρομερίτης Θάνος Προδρομίτης υπέγραψε τριετές επαγγελματικό συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό

Έβαλε… τζίφρα ο Θάνος Προδρομίτης ! Κρατάει… γερά το ταλέντο του ο Παναθηναικός

ΗΠ.Α.Ε. Παναθηναικός πίστη στο πλάνο που έχει για την αξιοποίηση των νεαρών ποδοσφαιριστών του συλλόγου προχώρησε στην υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με ένα ακόμα δικό της παιδί.

Ο λόγος για τον “μαέστρο” της πράσινης άμυνας ,17χρονο Θάνο Προδρομίτη , με καταγωγή από την Κατούνα Ξηρομέρου ο οποίος την Τρίτη βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Θανάση Προδρομίτη. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2024.

Ο Προδρομίτης γεννήθηκε στο Αγρίνιο στις 29 Φεβρουαρίου 2004 και βρίσκεται στην ακαδημία του Παναθηναϊκού από το 2018. Αγωνίζεται στην Κ19 του Τριφυλλιού στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το σύλλογο”.

Πανευτυχής για το συμβόλαιο ο Προδρομίτης!

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του συμβολαίου του ο Θάνος Προδρομίτης ανέφερε :

“Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου είναι μεγάλη μου τιμή και ήταν ένας από τους στόχους μου ο οποίος έγινε πραγματικότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό, από τους συμπαίκτες και τους προπονητές μου μέχρι την διοίκηση του Παναθηναικού που δείχνει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι στο πλευρό μου και με στηρίζουν καθημερινά.

Εύχομαι σε όλους μας μια καλή σεζόν με υγεία και θα προσπαθήσω να βελτιωθώ όσο γίνετε περισσότερο για να βοηθήσω την ομάδα μου.!”

Who is Who

O Θάνος Προδρομίτης γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2004 στο Αγρίνιο με καταγωγή από την Κατούνα Ξηρομέρου

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα (11-14 χρονών)τα έκανε στις Ακαδημίες του “Άτλαντες Αγρινίου” ,έχοντας εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο στο προπαιδικό-παιδικό Αιτωλ/νίας,Μεικτή Κ-14,ομάδα Παίδων της ΕΠΣΑ αλλα και στο Β’ τοπικό όπου ενθουσίασε τους πάντες παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο.

Το 2018 ,μόλις 14 ετών,εντάχθηκε στις ακαδημίες του Παναθηναικού και αγωνίστηκε με εξαιρετικές επιδόσεις στα τμήματα υποδομής Κ15, Κ16,Κ17,Κ19 παρά του νεαρό της ηλικίας του.Ο Θάνος είναι και διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, αφού φόρεσε το εθνόσημο αρκετές φορές ήδη σε επίπεδο Παίδων.

Ο “μαέστρος” της πράσινης άμυνας ,μέχρι και σήμερα που παίζει στην Κ19,έχει βελτιωθεί αρκετά και συνεχίζει να εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις, με τους ανθρώπους των ακαδημιών του Παναθηναϊκού να μένουν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την εμφάνιση του, εκτιμώντας το ταλέντο και την πρόοδό του και να δείχνουν εμπράκτως πως τον πιστεύουν.

Εκτός του ταλέντου και του άριστου χαρακτήρα του μερικά απο τα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν είναι η σκληρή δουλειά ,γρήγορος με δυνατή σωματοδομή,αλλα και σωστή αντίληψη στο παιχνίδι, όπου δουλεύει διαρκώς να το εξελίξει.

Η ανακοίνωση της ακαδημίας “Άτλαντες Αγρινίου ” για τον Προδρομίτη:

“Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου “Άτλαντες Αγρινίου ” κάνει γνωστό ότι ένα δικό της παιδί,ο Θάνος Προδρομίτης υπέγραψε σήμερα επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα του ΠΑΟ, στην οποία και ανήκει τα τελευταία χρόνια.

Για όλους εμάς , η εξέλιξη αυτή είναι κάτι παραπάνω από ευχάριστη. Ο Θάνος και οι αρετές του στο ποδόσφαιρο ξεχώρισαν στην Ακαδημία μας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ποδοσφαιρική μας οικογένεια, ο 17χρονος σήμερα νεαρός ταλαντούχος ποδοσφαιριστής (γενν. το 2004), κατάφερε ν’ αναδείξει το πολύ μεγάλο ταλέντο του.

Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου “Άτλαντες Αγρινίου ” θέλει να συγχαρεί θερμά τον Θάνο και τους γονείς του, στους οποίους και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον”.

vimapoliti.gr

