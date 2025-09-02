Ο Βαλτινός βουλευτής Αθανάσιος Ανδρέας Ίσκος: Πολιτική δράση από το 1859 έως το 1898

Ο Βαλτινός βουλευτής Αθανάσιος Ανδρέας Ίσκος και η πολιτική του δράση από το 1859 έως το 1898.

Ο Αθανάσιος Ανδρέας Ίσκος διατέλεσε βουλευτής Βάλτου σε πολλές περιόδους:

1859-1860, 1861-1862,

1868-1869, 1869-1871,

1873-1874, 1874-1875,

1879-1881, 1885-1886,

1887-1890, 1890-1892 και

1895-1898.

Η έρευνα και τα στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη του Ν. Ε. Χούτα «Ο Βουλευτής Βάλτου Χαρίλαος Τρικούπης». Η φωτογραφία του Αθανάσιου Ισκος, γνωστού και ως Καραΐσκος, παρέχεται από τον Ευθ. Πριοβόλο.