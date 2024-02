Ο «βασιλιάς» της RnB μουσικής, Usher, συνοδεία της εκπληκτικής Alicia Keys μπορεί να απογείωσε το ημίχρονο του Super Βowl στο Λας Βέγκας που ολοκληρώθηκε με την νίκη των Kansas City Chiefs, αλλά ήταν η Taylor Swiftμε την παρουσία της στην πολυτελή της σουίτα που προκάλεσε φρενίτιδα το αμερικανικό κοινό για τον τελικό του NFL.

Αιτία το πολυσυζητημένο ειδύλλιο της διάσημης Αμερικανίδας τραγουδίστριας Τέιλορ Σούιφτ και του συντρόφου της και δις πρωταθλητή με τους Chiefs, Τράβις Κέλσι που σήκωσε το πολύτιμο τρόπαιο. Η προβεβλημένη σχέση των δυο τους τελευταίους μήνες και η παρουσία της 34χρονης καλλιτέχνιδας σε 13 αγώνες έχει εκτοξεύσει την ήδη υψηλή δημοτικότητα του NFL και έχει εξαργυρωθεί εμπορικά από τη λίγκα αλλά και τους Kansas City Chiefs με έξτρα έσοδα που ξεπερνούν τα 330 εκατ. δολάρια.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ανέμεναν με τεράστιο ενδιαφέρον το ημίχρονο του Super Bowl που είναι το κορυφαίο αθλητικό και τηλεοπτικό γεγονός στις ΗΠΑ. Τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) όλος ο κόσμος απόλαυσε ένα φαντασμαγορικό μουσικό και αθλητικό θέαμα.

Ο Usher ξεσήκωσε τους θεατές με τις μεγάλες του επιτυχίες και τις χορευτικές του ικανότητες, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε εκατομμύρια Αμερικανούς. Ο κάτοχος των οκτώ Grammys, άνοιξε το show με το «Caught Up» και στη συνέχεια, ερμήνευσε μερικές από τις πιο γνωστές και μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως τα «U Don’t Have to Call», «My Boo» και «Burn». Ωστόσο, εκείνο όμως που τράβηξε όλα τα φώτα στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, ήταν οι πανηγυρισμοί για την νίκη και το φιλί της Τέιλορ Σουίφτ στο αγόρι της.

Στον αγωνιστικό τομέα οι Kansas City Chiefs επικράτησαν στην παράταση επί των San Fransisco 49ers έχοντας στο ρόστερ τους τον Έλληνα Γιώργο Καρλαύτη κατακτώντας για 4η φορά στην ιστορία της το Super Bowl.

3 Tackles

0.5 Sack

2 QB Pressures LATE in the game!

George Karlaftis and the Kansas City Chiefs are BACK to BACK Super Bowl Champions of the NFL!!!

Chiefs Kingdom’s Greek Warrior <imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”><imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> pic.twitter.com/WDwdyvhDoM

— Super Greek 2.0 (@TheSuperGreek2) February 12, 2024