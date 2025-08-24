O Τσίπρας «βάφτισε» την εξουσία «ενεργό πολιτική»

Του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας παραχωρώντας συνέντευξη στη γαλλική Le Monde.

Ο Αλέξης Τσίπρας παρά το γεγονός ότι είναι ένα ενεργεία βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου μας είπε με άλλα λόγια ότι έχει επιλέξει να αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική και την επαφή με τους ψηφοφόρους. Μας λέει δηλαδή εν ολίγοις ότι είναι προνόμιο του ως πρώην πρωθυπουργός να μην είναι ασχολείται με τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα και να μην έχει επαφή με τους ψηφοφόρους και να πληρώνεται με το μισθό του βουλευτή για… να γράφει το βιβλίο του, που, όπως είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του έτους. Δεν θα είχαμε τίποτα μεμπτό να σχολιάσουμε στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, αν τυχόν γνωρίζαμε ότι δεν εισπράττει τη βουλευτική αποζημίωση. Επειδή όμως την εισπράττει έχουμε τις διαφωνίες μας...

Πάντως τη συγκεκριμένη αναφορά ο Αλέξης Τσίπρας την έκανε όταν ρωτήθηκε αν του λείπει η εξουσία. Και απάντησε ότι ποτέ δεν διψούσε για εξουσία, αλλά του λείπει η ενεργός πολιτική κτλ. Η ουσία όμως είναι ότι ο Τσίπρας διψά για εξουσία. Γιατί, όπως έκανε ως πρωθυπουργός που «βάφτισε» την Τρόικα «θεσμούς»… έτσι τώρα «βάφτισε» την εξουσία «ενεργό πολιτική» και «επαφή με τους ψηφοφόρους»…

Και αφού πάει γυρεύοντας… όταν θα έρθει η ώρα θα πάρει μία ακόμα απάντηση από τον ελληνικό λαό, καθώς αυτές που πήρε το 2019 και το 2023 δυστυχώς για τον ίδιο ούτε τις κατάλαβε, ούτε τις αποδέχθηκε.

Εφημερίδα Συνείδηση