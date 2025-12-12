Ο Τσίπρας συνεχάρη τηλεφωνικά τον Πιερρακάκη για την εκλογή του στο Eurogroup

Τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη συνεχάρη τηλεφωνικά ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup.

Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (12.11.25), ο πρώην πρωθυπουργός τον συνεχάρη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και εξελέγη την Πέμπτη (11/12) πρόεδρος του Eurogroup για τα επόμενα δυόμισι χρόνια. Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, ο οποίος διεκδίκησε τη θέση κόντρα στον Βέλγο ομόλογό του, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά του από σήμερα, Παρασκευή 12/12, ενώ γίνεται ο πέμπτος μόνιμος επικεφαλής του Eurogroup.

