Ο Τσίπρας… επιβράβευσε τον πρώτο που αγόρασε την «Ιθάκη» – Είχε έρθει από τα Τρίκαλα, τι του έγραψε στην αφιέρωση

Ο Αλέξης Τσίπρας επιβράβευσε και έγραψε αφιέρωση στο βιβλίο στον πρώτο αναγνώστη που το αγόρασε. Είχε έρθει από τα Τρίκαλα για να στηθεί πρώτος στην ουρά έξω από τον εκδοτικό οίκο.

«Στον πρώτο αγοραστή της Ιθάκης, Μιχάλη, με πολλή αγάπη». Αυτή είναι η αφιέρωση που έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στον Μιχάλη, ο οποίος είχε ταξιδέψει από τα Τρίκαλα στην Αθήνα και ήταν ο πρώτος που αγόρασε την Ιθάκη.

Κληθείς να σχολιάσει αν του είπε κάτι ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι προσπάθησε να του το χαρίσει «επειδή πήγε καλά, για να του φέρει γούρι», αλλά ο πρώην πρωθυπουργός δεν δέχθηκε. «Πιστεύω ο Αλέξης ήθελε να μιλήσει για την επιστροφή του (σ.σ.: με το βιβλίο), πανηγυρίζουμε» σχολίασε.

Υπενθυμίζεται ότι ο οπαδός του Αλέξη Τσίπρα είχε έρθει στην Αθήνα από τα Τρίκαλα κατά την κυκλοφορία του βιβλίου και είχε πει: «Την οπτική του Αλέξη ήδη την ξέρουμε. Ίσως συμπεριφορές άλλων να μάθουμε μέσα από τα μάτια του Αλέξη. […] Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί-πρωί εδώ πέρα να το πάρω».

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του βιβλίου, είχε εκφράσει την επιθυμία του να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. «Το βράδυ των πολιτικών αρχηγών που κλείσαν τα μικρόφωνα, εκεί το τι ειπώθηκε θα ήθελα να μάθω», είπε.

Σχολιάζοντας τους επικριτές του πρώην πρωθυπουργού, είχε τονίσει ότι «αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο τώρα στον Αλέξη δεν είναι σε θέση να κουνάνε δάχτυλο και δεν είναι άμοιροι ευθυνών». Καταλήγοντας, εξέφρασε την «περηφάνια» και τη «χαρά» του για τον Αλέξη Τσίπρα. «Του εύχομαι όλα τα καλά, καλοτάξιδο και πάλι πρωθυπουργός. Το ιδανικό, να ξαναδημιουργήσουν πάλι την παρέα που είχανε και να ξανακυβερνήσουνε την Ελλάδα».

Δείτε το βίντεο εδώ

iefimerida.gr