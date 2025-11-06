Ο Τσίπρας διαβάζει την εισαγωγή του βιβλίου του «Ιθάκη» – «Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή»

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή…» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο, διαβάζοντας τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, «Ιθάκη».

Στο βίντεο που κυκλοφορεί, ο Αλέξης Τσίπρας κάθεται μπροστά στο μικρόφωνο όχι για να δώσει άλλη μία συνέντευξη ή να απευθύνει μια ομιλία, αλλά για να διαβάσει την εισαγωγή του βιβλίου του «Ιθάκη» που θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg.

Κρατώντας το αναλόγιο μπροστά του, καθισμένος σε ένα τραπέζι, ο πρώην πρωθυπουργός διαβάζει το βιβλίο στο οποίο καταγράφει τη δική του αλήθεια όχι μόνο για τις δραματικές στιγμές του 2015 και την ελληνική κρίση, την πιο κρίσιμη περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Το βιβλίο ήδη από τις πρώτες σελίδες του, που προδημοσιεύθηκαν την Τετάρτη (5/11), μαγνητίζει. Η ανάγνωσή τους δε από τον ίδιο τον Τσίπρα έχει ξεχωριστή σημασία και ουσία γιατί όταν ο αφηγητής είναι ο ίδιος ο συγγραφέας και μιλάει για τις επιλογές ζωής και τις στιγμές που τον σημάδεψαν, τις νίκες και τις ήττες του, τις σκέψεις και το όραμα του.

«Για τις ανάγκες του audioBook της ”Ιθάκης” ηχογραφήσαμε το βιβλίο στα στούντιο της BookVoice. Το μεγαλύτερο μέρος έχει ηχογραφηθεί με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη. Κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος, από εμένα.

Ομολογώ η ανάγνωση του κειμένου ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Διαβάζοντας ξανά και αφηγούμενος τα κείμενά μου, ένιωθα τα ίδια -ίσως και ισχυρότερα- συναισθήματα από αυτά της πρώτης γραφής. Καλή ακρόαση!»

«Η δική μου Ιθάκη δεν είναι απλώς…»

«Στην ιστορία δεν οφείλουμε να παρουσιαστούμε δικαιωμένοι, της οφείλουμε όμως να μιλήσουμε με ευθύνη, με καθαρότητα και χωρίς φόβο», λέει αυστηρά διαβάζοντας τον πρόλογο του βιβλίου του ο Τσίπρας, μια απάντηση στο γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο.

Και γιατί τώρα; «Όλοι έχουν καταθέσει τη δική τους εκδοχή για την ελληνική κρίση που συγκλόνισε όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Όλοι, εκτός από έναν: τον άνθρωπο που κλήθηκε να πάρει τις αποφάσεις. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ακουστεί και η δική μου φωνή» διαβάζει ο Τσίπρας.

«Η πολιτική όταν δεν ασκείται ως ρόλος που κληρονομείς αλλά ως εσωτερική αποστολή έχει τη δύναμη να σε μεταμορφώσει. Δεν είναι η διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά η τέχνη της υπέρβασης. Η ικανότητα να διευρύνεις τα όρια εφικτού… Αυτή η πολιτική είναι έφοδος στον ουρανό» τονίζει ο Τσίπρας και ο τόνος της φωνής και το ύφος αλλάζει – σημαντικό και λυτρωτικό για αρκετούς που πίστεψαν και πιστεύουν στην πολιτική ως δύναμη αλλαγής του κόσμου, όχι ως απλή δυνατότητα διαχείρισης.

«Η δική μου Ιθάκη δεν είναι απλώς μια αφήγηση του παρελθόντος, δεν είναι η αφήγηση του νόστου […] είναι μια προσπάθεια να κατανοήσουμε το παρόν, να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ, μέσα από ποια διαδρομή, ποιες επιλογές, ποιες μικρές ή μεγάλες νίκες, και ποιες ήττες, και ταυτόχρονα αποτυπώνει την επιδίωξη μου να μιλήσω για το μέλλον, όχι με όρους αφηρημένης ευχής, αλλά να το περιγράψω όσο γίνεται πιο αναλυτικά και με την πίστη ότι η ιστορία δεν έχει τελειώσει» ακούγεται να λέει, ενώ λίγες παραγράφους πιο κάτω εξηγεί ποια ανάγκη και ποια ευθύνη τον οδήγησε να γράψει το βιβλίο αυτό, σε ποιους απευθύνεται, τι έχει να τους πει και να προτείνει.

Στο τέλος της ανάγνωσης του προλόγου που ξεκίνησε με τη φράση «υπάρχουν στιγμές στη ζωή που φτάνεις σ’ έναν κόμπο. Όχι έναν απλό δισταγμό ή μια δύσκολη απόφαση της καθημερινότητας, αλλά σε εκείνο το κρίσιμο σημείο όπου κάθε εσωτερική σου βεβαιότητα δοκιμάζεται»… ο πρώτος κόμπος για πολλούς από όσους ανέμεναν αυτό το βιβλίο έχει λυθεί. Το ταξίδι για την «Ιθάκη» ξεκινάει.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο από την ανάγνωση του προλόγου από την «Ιθάκη»:

Πηγή: cnn.gr