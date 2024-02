Tην απόφασή του να μην ξαναθέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της UEFA ανακοίνωσε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Οι εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν το 2027, αλλά ο ισχυρός άνδρας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου διανύει πλέον την τελευταία του θητεία.

UEFA President Aleksander Ceferin announced today that he no longer wants to run for a new term in 2027. pic.twitter.com/JSyyFHln1Z

— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 8, 2024